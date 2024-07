Radosław Majdan ma niezwykłą relację z synkiem. Henio Majdan jest częstym gościem na Instagramach rodziców. Internauci kochają tego zawsze uśmiechniętego malucha. Tym razem Radosław Majdan opublikował w sieci nagranie z 3-latkiem, które poruszyło nawet Annę Lewandowską. Zobaczcie, o co chodzi.

Radosław Majdan pokazał filmik z synem. Zareagowała Anna Lewandowska

Henio Majdan w czerwcu skończył trzy latka. Jest oczkiem w głowie nie tylko Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana ale również swoich starszych braci. Niedawno Majdanowie zjechali całą Warszawę w poszukiwaniu zabawki dla Henia. W końcu czego się nie robi, by spełnić małe marzenie synka. Radosław Majdan pokazał, jak spędza niedzielę z 3-latkiem. Opublikował słodkie nagranie ze wspólnego treningu. Henio nie tylko chciał naśladować tatę, ale również towarzyszył mu podczas jego treningu.

Niedziela z moim małym Sportowcem????????????

Instagram @r_majdan

Powiedzenie "Jaki ojciec, taki syn" w tym wypadku sprawdza się doskonale. Radosław Majdan nie ukrywa, że chciałby by maluch poszedł w jego ślady. Już zaszczepia w nim pasję do piłki nożnej, co często Małgorzata Rozenek komentuje ze śmiechem. Okazuje się, że nie tylko piłka nożna interesuje małego Henia ale także ogólne zamiłowanie do sportu. Na wspólny trening Radosława Majdana i Henia zareagowała Anna Lewandowska, wymownym: "????", co z pewnością wyraża aprobatę.

Komentarz Anny Lewandowskiej nie pozostał niezauważony przez Radosława Majdana, który nie kryjąc dumy z Henia odpisał:

Synuś ma dużą zajawkę na sport????⚽️????

Fanów również rozczuliło ich wspólne nagranie z treningu:

- Panie Radku piękną ma Pan relacje z synem....Milo się ogląda ???? Pozdrawiam serdecznie ????

- Sory Tatuś ale wymiekasz. Ty robisz zwykłe pompki a młody leci pompki "z wyskokiem" ????chyba uczeń przerósł mistrza ????

- Radku super ???? Jesteś prawdziwym ojcem ???? Nie udajesz celebryty jak większość ???? Pozdrawiam ????

- Radku jak miło cię widzieć takiego szczęśliwego i dumnego

- Radku, z pomocą Henia dałeś radę ????

- Fantastycznie ???????????? Ale super przykład Tata daje ????.

Trudno się nie zgodzić.

Instagram @r_majdan

Instagram @r_majdan

Instagram @r_majdan