Anna Lewandowska po raz kolejny zmierzyła się z medialnymi spekulacjami dotyczącymi swojego wyglądu. Od pewnego czasu między innymi w mediach społecznościowych pojawiły się komentarze internautów sugerujące, że żona Roberta Lewandowskiego mogła poddać się operacjom plastycznym, by poprawić rysy swojej twarzy. Teraz w "Halo tu Polsat" Lewandowska postanowiła rozwiać wszelkie wątpliwości i postawiła sprawę jasno.

Reklama

Anna Lewandowska szczerze o poprawkach urodowych

Anna Lewandowska to jedna z najpopularniejszych polskich gwiazd, którą na bieżąco obserwują miliony zarówno za pośrednictwem mediów, jak i Instagrama. Przypomnijmy, że to właśnie żona Roberta Lewandowskiego tylko na Instagramie zgromadziła ponad 5,7 mln obserwatorów, co jest jednym z najlepszych wyników w polskim show biznesie. Popularność trenerki jest zatem ogromna, a jak wiadomo, sława niesie za sobą nie tylko blaski, ale również i cienie. Anna Lewandowska, podobnie jak inne znane gwiazdy, stale jest poddawana ocenom opinii publicznej i przez ostatnie lata nie brakowało m.in. spekulacji na temat poprawek urodowych, które gwiazda miała sobie rzekomo zafundować.

Anna Lewandowska postanowiła rozwiać wszelkie wątpliwości na ten temat. Gwiazda podkreśliła między innymi, że stawia na naturalność i na co dzień nawet się nie maluje.

Nie maluję się na co dzień, lubię naturalność, krem rozświetlający i tyle - przyznała wprost gwiazda

Mimo że to już nie pierwsze szczere wyznanie Anny Lewandowskiej w tym temacie, to jednak plotki dotyczące rzekomych ingerencji w wygląd wciąż się pojawiają. Niedawno jedna z lekarek w rozmowie z mediami zasugerowała, że jej zdaniem trenerka mogła poddać się operacji powiek. Lewandowska w rozmowie z "Halo tu Polsat" stanowczo zaprzeczyła, że poddała się jakimkolwiek zabiegom chirurgicznym, poza operacją powiększenia piersi.

Chciałam bardzo serdecznie pozdrowić doktor, która ostatnio stwierdziła, że miałam nawet zrobione powieki, można się doszukać blizn pooperacyjnych. Nie miałam nigdy w życiu zrobionej żadnej operacji poza piersiami - dodała Anna Lewandowska

Doceniacie szczerość Anny Lewandowskiej w tym temacie?

Reklama

Zobacz także: Anna Lewandowska w poruszającym wyznaniu. To stało się po narodzinach córek. "Ja dużo płaczę"