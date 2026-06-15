Oliwia Ciesiółka z czwartej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" udzieliła naszemu portalowi szczerego wywiadu, w którym wróciła wspomnieniami do czasu ciąży i życia u boku Łukasza Kuchty. Uczestniczka programu opowiedziała między innymi o przeprowadzce na Śląsk, na którą zdecydowała się dla ukochanego.

Oliwia ze "ŚOPW" o przeprowadzce do Łukasza

Oliwia Ciesiółka i Łukasz Kuchta poznali się w czwartej edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" i szybko stali się jedną z najbardziej lubianych par formatu. Po zakończeniu telewizyjnego eksperymentu postanowili kontynuować związek, a niedługo później okazało się, że spodziewają się dziecka. Narodziny syna Franka miały być początkiem nowego etapu w ich życiu.

W czasie ciąży Oliwia podjęła ważną decyzję o przeprowadzce z Trójmiasta na Śląsk, by zamieszkać razem z mężem. Choć zrobiła to z myślą o rodzinie i wspólnej przyszłości, po latach przyznała, że opuszczenie rodzinnych stron było dla niej bardzo trudnym doświadczeniem.

Przez pierwszy miesiąc nie umiałam się w ogóle przystosować do życia na Śląsku, bo to jest zupełnie inaczej niż życie w Trójmieście. Teraz mam też zupełnie inne podejście do Śląska i zajmuje specjalne miejsce w moim sercu ale na początku bardzo trudny to był czas wyznała.

Oliwia opowiedziała również, jak wyglądała wówczas jej relacja z Łukaszem. Mimo początkowych obaw starała się odnaleźć w nowym miejscu, jednak ostatecznie relacja pary nie przetrwała próby czasu. Po rozstaniu wróciła na Pomorze, gdzie zamieszkała z synem.

Cały wywiad z Oliwią Ciesiółką ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" znajdziecie na naszym kanale na YouTube. Link TUTAJ.

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