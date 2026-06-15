Oliwia ze "ŚOPW" wspomina przeprowadzkę do Łukasza. "To był bardzo trudny czas"
Oliwia Ciesiółka i Łukasz Kuchta poznali się dzięki eksperymentowi, który początkowo odmienił ich życie. Relacja zaowocowała nie tylko uczuciem, ale także narodzinami syna. Aby budować wspólną przyszłość, Oliwia zdecydowała się nawet przeprowadzić na drugi koniec Polski. Jak dziś wspomina ten etap?
Oliwia Ciesiółka z czwartej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" udzieliła naszemu portalowi szczerego wywiadu, w którym wróciła wspomnieniami do czasu ciąży i życia u boku Łukasza Kuchty. Uczestniczka programu opowiedziała między innymi o przeprowadzce na Śląsk, na którą zdecydowała się dla ukochanego.
Oliwia ze "ŚOPW" o przeprowadzce do Łukasza
Oliwia Ciesiółka i Łukasz Kuchta poznali się w czwartej edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" i szybko stali się jedną z najbardziej lubianych par formatu. Po zakończeniu telewizyjnego eksperymentu postanowili kontynuować związek, a niedługo później okazało się, że spodziewają się dziecka. Narodziny syna Franka miały być początkiem nowego etapu w ich życiu.
W czasie ciąży Oliwia podjęła ważną decyzję o przeprowadzce z Trójmiasta na Śląsk, by zamieszkać razem z mężem. Choć zrobiła to z myślą o rodzinie i wspólnej przyszłości, po latach przyznała, że opuszczenie rodzinnych stron było dla niej bardzo trudnym doświadczeniem.
Przez pierwszy miesiąc nie umiałam się w ogóle przystosować do życia na Śląsku, bo to jest zupełnie inaczej niż życie w Trójmieście. Teraz mam też zupełnie inne podejście do Śląska i zajmuje specjalne miejsce w moim sercu ale na początku bardzo trudny to był czas
Oliwia opowiedziała również, jak wyglądała wówczas jej relacja z Łukaszem. Mimo początkowych obaw starała się odnaleźć w nowym miejscu, jednak ostatecznie relacja pary nie przetrwała próby czasu. Po rozstaniu wróciła na Pomorze, gdzie zamieszkała z synem.
Cały wywiad z Oliwią Ciesiółką ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" znajdziecie na naszym kanale na YouTube. Link TUTAJ.
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