To zdecydowanie nie jest dobra informacja dla fanów "Tańca z Gwiazdami". Jedna z uwielbianych tancerek nie pojawi się na parkiecie w najbliższej edycji. Wydała oświadczenie:

Reklama

Piszę to ponieważ dostaję od Was mnóstwo zapytań na ten temat.

Jaki jest powód takiej decyzji? I czy Hanna Żudziewicz zrezygnowała z "Tańca z Gwiazdami" na dobre?

Hanna Żudziewicz nie zatańczy w "Tańcu z Gwiazdami". Wydała oświadczenie

Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke zasłynęli dzięki udziałowi w "Tańcu z Gwiazdami". Nie tylko zachwycali na parkiecie w trakcie tanecznego show, ale również jako para. Kilka lat temu doczekali się córeczki Róży, a w czerwcu tego roku wzięli huczny ślub we Włoszech.

Do niedawna fani mieli okazję podziwiać ich w "Tańcu z Gwiazdami", gdzie Jacek Jeschke występował u boku Natalii Nykiel a Hanna Żudziewicz tańczyła u boku Filipa Bobka. Trudno sobie wyobrazić, że tancerki nie zobaczymy już w kolejnej edycji tanecznego show. Hanna Żudziewicz wydała oświadczenie, tłumacząc, dlaczego rezygnuje z udziału w kolejnej edycji:

Kochani, niestety nie zatańczę w kolejnej edycji @tanieczgwiazdami Piszę to ponieważ dostaję od Was mnóstwo zapytań na ten temat. Kocham ten program, ale z powodu dużej ilości zobowiązań, na wiosnę muszę zrobić sobie przerwę - napisała na Instagramie.

Fani Hani Żudziewicz mogą odetchnąć i będzie to krótka przerwa. Ostatnią przerwę w "Tańcu z Gwiazdami" Hanna Żudziewicz miała, gdy zaszła w ciążę i oczekiwała narodzin małej Róży, tym razem powodem przerwy mają być zobowiązania zawodowe. Hania Żudziewicz opuści tylko jedną edycję, tę zaplanowaną na wiosnę 2025 roku.

Oczywiście będę śledziła program i trzymała kciuki za uczestników. Wiem, że mam tu spore grono fanów programu, dlatego na pocieszenie napiszę , do zobaczenia w jesiennej edycji

Mimo wszystko, słowa Hani Żudziewicz o przerwie od "Tańca z Gwiazdami" wywołały wśród fanów niemałe emocje:

Powodzenia, zbieraj siły

powodzenia w innych projektach, Haniu wspaniale będzie to nadal obserwować!

Mega szkoda, że teraz Cię nie będzie ale w takim razie see you w jesiennej edycji

Szkoda, ale szanuje decyzję i trzymam kciuki za następne wyzwania, do zobaczenia jesienią

Będzie smutno bez ciebie, ale do jesieni czas szybko zleci. Mam nadzieję, że Jacek weźmie udział w programie

Wrócisz z większą siłą i energią, a kryształowa kula w jesiennej edycji będzie wasza

Smutna wiadomość, ale Haniu spełniaj swoje marzenia i realizuj swoje plany na innej płaszczyźnie. Czas szybko zleci i wrócisz do TzG. Powodzenia ,we wszystkim co robisz

Szanuję bardzo tę decyzję ale Taniec z Gwiazdami bez Hani to nie Taniec z Gwiazdami - pisali fani.

Też będziecie tęsknić?

Filip Bobek i Hanna Żudziewicz Wojciech Olkusnik/East News

Na temat nowej edycji "Tańca z Gwiazdami" co nieco już wiadomo. W finale poprzedniej edycji ogłoszono, że pierwszą uczestniczką ma być Blanka Stajkow. Zamieszanie również wywołał fakt, że Michał Danilczuk został jurorem "You Can Dance", co oznacza jego transfer do TVN i fakt, że w najbliższym czasie nie zobaczymy go w "Tańcu z Gwiazdami" .

Reklama

Zobacz także: Z kim Blanka chce zatańczyć w "Tańcu z gwiazdami"? Wygadała się przed naszą kamerą