Ruszyła 15. edycja "Tańca z Gwiazdami"! W studiu co niedziela pojawiają się nie tylko uczestnicy, jurorzy oraz produkcja, ale również zaproszeni goście, związani z Polsatem. Tym razem zmagania uczestników śledziła sama Karolina Gilon. Ciężarna prezenterka wyglądała zjawiskowo!

Zanim Polsat ujawnił skład 15. odsłony show, spekulowało się, że wśród gwiazd na parkiecie pojawi się Karolina Gilon, prezenterka, znana m.in. z "Love Island". Gilon nagle jednak postanowiła zniknąć z mediów na kilka miesięcy. Niedawno zaś okazało się, że... jest w ciąży! Wraz ze swoim partnerem, Mateuszem Świerczyńskim, już wkrótce zostaną rodzicami!

Karolina musiała więc zrezygnować z udziału w "Tańcu z Gwiazdami", ale to odmówiła sobie obecności w studiu w trakcie 1. odcinka!

Brzuszek Karoliny Gilon jest coraz bardziej widoczny, ale gwiazda postanowiła go zakryć białą bluzą związaną na boku. Całość uzupełniły skórzane spodnie i sandałki na obcasie. Wyglądała znakomicie, prawda?

Karolina Gilon póki co nie zdradziła płci dziecka, choć fani mają pewnie podejrzenia. Sama zaś powiedziała niedawno:

