Wielkimi krokami zbliżają się narodziny dziecka Karoliny Gilon i Mateusza Świerczyńskiego. Oboje nie kryją swojego podekscytowania, a teraz pochwalili się zdjęciami ze swojego baby shower. Spójrzcie tylko jacy są szczęśliwi!

Karolina Gilon właśnie przygotowuje się do najważniejszej roli w swoim życiu - mamy. Prowadząca "Love Island" już niedługo przywita na świecie swoje małe maleństwo razem ze swoim partnerem Mateuszem Świerczyńskim. Para poznała się na Wyspie Miłości, w którym Mateusz brał udział jako uczestnik. Zakochani ukrywali swój związek przez dłuższy czas, ale w końcu postanowili pochwalić się swoim szczęściem. Jakiś czas temu Karolina Gilon przypadkiem zdradziła płeć dziecka w "Halo, tu Polsat", a zaledwie dwa dni temu potwierdziła razem ze swoim ukochanym, że spodziewają się chłopca. Zakochani opublikowali nagranie na którym przebijają balon, z którego wypadło niebieskie konfetti.

Fani cieszą się szczęściem Karoliny Gilon i jej ukochanego. W niedziele przyszła mama pochwaliła się zdjęciami ze swojego baby shower, który spędziła wśród znajomych w jednej z warszawskich restauracji. Prowadząca "Love Island" jest szczęśliwa, że ma wokół siebie tak wspaniałych ludzi.

Baby Shower 2024. The Son is comming. Lepiej sobie nie mogłam tego wymarzyć. Totalnie w moim stylu. Babski wypad na miasto awwwwww dziękuję wszystkim za tą cudowną niespodziankę i za zebranie tak fantastycznego grona, dziewczyny/chłopaki jesteście wspaniali !! Zabieram Was na moją kolejną przygodę jaką jest macierzyństwo w moim stylu. Uwielbiam Was za to szaleństwo, które wnosicie do mojego życia a Ty synku wiercący mi się w brzuchu bądź pewien, że będziesz miał wspaniałe ciocie i wujków. Czekamy na Ciebie

– napisała Karolina Gilon.