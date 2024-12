„Taniec z gwiazdami” to jeden z bardziej emocjonujących programów telewizyjnych i wciąż przyciąga mnóstwo widzów przed ekrany. Produkcja zaczęła też szukać nowej publiczności, zapraszając do swojego show takich uczestników jak Roksana Węgiel czy Julia Żugaj. Widać, że twórcy nie boją się kontrowersji i chcą podgrzewać emocje. Polsat już ogłosił, że do „Tańca z gwiazdami” wrócą Lenka Klimentova oraz Agnieszka Kaczorowska. Druga z wymienionych pań marzyła o fotelu jurorki i kilka razy wdawała się w medialne przepychanki z innymi oceniającymi. Ale to jeszcze nie koniec. Od pewnego czasu mówiło się, że uczestnikiem nowej edycji programu będzie Sebastian Fabijański. Aktor ma na koncie głośne rozstanie z Maffashion, która niedawno występowała razem z Michałem Danilczukiem, a także kilka kontrowersyjnych wypowiedzi i zachowań. Wygląda na to, że Fabijański rzeczywiście otrzymał ofertę od stacji.

Reklama

Sebastian Fabijański miał wystąpić w „Tańcu z gwiazdami”. Wycofał się w ostatniej chwili

Jak donosi serwis Pudelek, Sebastian Fabijański był na liście uczestników, których produkcja miała ściągnąć do nadchodzącej edycji „Tańca z gwiazdami”. Podobno Polsat i aktor byli na dobrej drodze, by dojść do porozumienia, jednak ten miał wycofać się, gdy negocjacje były już na końcowym etapie. Dlaczego? Ponoć musiał podziękować ze względu na inne zobowiązania.

Sebastian niestety nie weźmie udziału w nowej edycji „Tańca z gwiazdami”. Było blisko podpisania umowy, bo byli już dogadani z programem na przeróżne warunki. Ale w związku z tym, że zagrał dużą rolę w nowym filmie Macieja Kawulskiego, który będzie miał premierę w przyszłym roku, to uznał po konsultacjach, że to nie jest dobry pomysł, żeby brał w tym udział. To by generowało zbyt dużo „plotkarskiego kontentu”, czego Sebastian nie chciał. Marzy, żeby ludzie raczej o nim zapomnieli na jakiś czas, by mocno uderzyć z tym nowym filmem. On już ma dość rozgłosu – poinformowało źródło serwisu Pudelek.

O udziale Sebastiana Fabijańskiego w „Tańcu z gwiazdami” mówiło się od dłuższego czasu. Pojawiły się plotki, że to dlatego Michał Danilczuk zdecydował się na transfer do TVN. Sugerowano, że instruktor tańca chciał wykonać gest solidarności w stosunku z Maffashion, z którą połączyła go bliska przyjaźń.

Czy bez Sebastiana Fabijańskiego taneczny program straci? Niekoniecznie. Niedawno Polsat ujawnił kolejną uczestniczkę nowej edycji „Tańca z gwiazdami”. Warto też przypomnieć, że w nowej odsłonie stacji zobaczymy Agnieszkę Kaczorowską, która przechodzi gorący okres po tym, jak ujawniła rozstanie z mężem.

Na parkiecie widzowie zobaczą wokalistkę Blankę Stajkow, aktorkę kabaretową Adriannę Borek oraz Marię Jeleniewską. Polsat z pewnością szykuje jeszcze kilka niespodzianek.

Reklama

Zobacz także: Ma konflikt z Iwoną Pavlović, teraz zabrała głos. Agnieszka Kaczorowska nie przebiera w słowach