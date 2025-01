Agnieszka Kaczorowska przyszła na świat 16 lipca 1992 roku w Warszawie i od najmłodszych lat związana jest z aktorstwem i tańcem. Jej umiejętności taneczne zostały docenione nie tylko w Polsce, ale i na świecie, bo przypomnijmy, że Agnieszka Kaczorowska to między innymi młodzieżowa mistrzyni świata w tańcach latynoamerykańskich z 2010 roku! Nic więc dziwnego, że bez problemu dostała angaż w "Tańcu z gwiazdami" i w latach 2014 - 2018 była jedną z tanecznych trenerek w show. W programie miała okazję tańczyć z Rafałem Maślakiem, Krzysztofem Wieszczkiem (z którym wygrała kryształową kulę), Łukaszem Kadzewiczem, Nikodemem Rozbickim, Michałem Malinowskim oraz Antkiem Smykiewiczem.

Teraz po latach znów wraca do tanecznego programu i w najnowszym wywiadzie wyjawiła, dlaczego pomimo wcześniejszych zapewnień, że nie weźmie już więcej udziału w tej przygodzie, postanowiła jednak znów wystąpić w "Tańcu z gwiazdami".

Wielki powrót Agnieszki Kaczorowskiej do "Tańca z gwiazdami"

O tym, że Agnieszka Kaczorowska wraca po latach do "Tańca z gwiazdami" dowiedzieliśmy się tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Tancerka podczas wizyty w "Halo tu Polsat" ogłosiła radosne wieści i wyszło na jaw, że zobaczymy ją w nadchodzącej, 16. edycji tanecznego show. Na razie jednak nie wiadomo, z jaką gwiazdą będzie tańczyć. Niemniej jednak zapowiadają się wielkie emocje!

Dlaczego Agnieszka Kaczorowska znów wystąpi w "Tańcu z gwiazdami"? Zdradziła powody swojej decyzji

Powrót Agnieszki Kaczorowskiej do "Tańca z gwiazdami" wywołał wśród fanów show sporo emocji. W końcu nie jest tajemnicą, że gwiazda w ostatnich latach dawała jasno do zrozumienia, że raczej nie ma szans na to, aby znów pojawiła się w programie w roli tancerki. Przypomnijmy, że walczyła też o posadę jurora w "Tańcu z gwiazdami", jednak gdy to się nie udało, również nie szczędziła publicznie gorzkich słów na ten temat. Co zatem sprawiło, że jednak zdecydowała się wrócić? Wyjaśniła to w najnowszej rozmowie z Pomponikiem.

Tęsknię za tańcem. Mam taki moment w życiu, że potrzebuję potańczyć, wytańczyć. Taniec jest taką formą, która mnie wyraża najbardziej, taniec to moje korzenie, taniec to całe moje życie, a jeśli mogę to połączyć z pracą, to uznałam, że to dobre rozwiązanie. - przyznała Agnieszka Kaczorowska

Kaczorowska odpowiedziała też na zarzuty internautów, którzy wypominają jej, że wcześniej zarzekała się, iż jej powrotu na parkiet "Tańca z gwiazdami" nie będzie, a teraz jednak znów wystąpi.

Jasne, że tak mówiłam, bo wszyscy się zmieniamy i sytuacja się zmienia, natomiast wydaje mi się, że czasem warto nie napinać się na coś bardzo mocno. Czasem po prostu trzeba posłuchać swojego serca. Jeśli potrzebuję teraz potańczyć, to potrzebuję i fajnie się stało w sumie, że mam nadal taką możliwość, że ta propozycja wróciła - podsumowała

Będziecie śledzić jej poczynania w 16. edycji "Tańca z gwiazdami"? Już nie możemy się doczekać, kiedy dowiemy się, z kim zatańczy Agnieszka Kaczorowska!

fot. Mateusz Jagielski / East News

