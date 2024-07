1 z 5

Basia Kurdej-Szatan zaliczyła modową wpadkę w "The Voice of Poland"? Aktorka jest nową prowadzącą show i w tej roli sprawdza się znakomicie. Widzowie pokochali ją za naturalność i wdzięk. W półfinałowym odcinku show Basia Kurdej-Szatan jednak przyciągała uwagę ze względu na sukienkę, która chyba była ciut za mała. Choć projekt Tomaotomo bardzo nam przypadł do gustu, tak w przypadku Basi wydawało się, że sukienka mocno krępuje ruchy i jest ciut za krótka. Poza tym w tej kreacji nogi gwiazdy wyglądają na dość masywne, choć w rzeczywistości są naprawdę bardzo zgrabne, co Basia udowadniała zakładając wcześniej inne stylizacje podkreślające jej szczupłą sylwetkę! A teraz gdyby Basia podniosła ręce odrobinę wyżej... to mogłoby skończyć się większą wpadką!

Czy Waszym zdaniem sukienka Basi Kurdej-Szatan była za mała?

