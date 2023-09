Znamy zwycięzcę wielkiego finału "Szansy na sukces. Eurowizja Junior 2023". Kto powalczy w Nicei?

Za nami finał "Szansy na sukces", na który z niecierpliwością czekali fani Eurowizji Junior. To właśnie dziś, 25 września dowiedzieliśmy się, kto już w grudniu pojedzie do Armenii i będzie reprezentował nasz kraj w tym konkursie. W wielkim finale wystąpiła czwórka młodych artystów, którzy wcześniej wygrali odcinki eliminacyjne - Natalia Smaś, Laura Bączkiewicz, Aleksander Maląg oraz Ida Wargskog. Komu ostatecznie przypadł zaszczyt reprezentowania naszego kraju? Eurowizja Junior 2022: Wiemy, kto będzie reprezentował Polskę! Finał "Szansy na sukces" podczas którego poznaliśmy reprezentanta Polski w konkursie Eurowizji Junior 2022 został podzielony na dwa etapy. W pierwszym z nich wystąpiła cała czwórka finalistów, która zaśpiewała covery popularnych popowych utworów. Po wysłuchaniu wszystkich wykonów, przyszedł czas na ogłoszenie wyników głosowania jury i widzów - w ten sposób poznaliśmy dwójkę młodych artystów, którzy przeszli do ścisłego finału. Wówczas okazało się, że będą to Laura Bączkiewicz i Aleksander Maląg. W drugim etapie ściśli finaliści wykonali utwory napisane specjalnie dla nich w kontekście Eurowizji Junior. Laura Bączkiewicz zaśpiewała piosenkę "To the Moon", a Aleksander Maląg utwór "On My Way". Jury i widzowie ponownie oddali swoje głosy, a my w końcu poznaliśmy polskiego reprezentanta na Eurowizję Junior 2022. Jak się okazało, Polskę będzie reprezentować Laura Bączkiewicz ! Serdecznie gratulujemy! Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Szansa Na Sukces- Official (@szansanasukces.2022)...