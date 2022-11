"The Voice of Poland": Dominik Dudek wygrał show, a w sieci zawrzało! "Łukasz był stanowczo lepszy" piszą fani

Zwycięstwo Dominika Dudka w "The Voice of Poland" podzieliło fanów programu. W komentarzach zrobiło się gorąco!

Wielki finał "The Voice of Poland" już za nami. W minioną sobotę poznaliśmy zwycięzcę trzynastej edycji musycznego talent show Telewizyjnej Dwójki. Do ścisłego finału trafili Dominik Dudek z drużyny Tomsona i Barona oraz Łukasz Drapała z drużyny Lanberry. Uczestnicy zachwycili swoimi występami, ale widzowie zdecydowali, że zwycięstwo należy się Dominikowi Dudkowi. Wygrana Dominika podzieliła jednak internautów!

Fani "The Voice of Poland" komentują zwycięstwo Dominika Dudka

Trzynasta edycja "The Voice of Poland" zakończyła się. W wielkim finale muzycznego talent show spotkali się Ewelina Gancewska, Konrad Baum, Dominik Dudek i Łukasz Drapała. Ja już wiemy, do ścisłego finału mogła trafić tylko najlepsza dwójka. Zdaniem widzów na finał zasłużyli Dominik Dudek i Łukasz Drapała i to właśnie oni zmierzyli się w decydującym starciu. Po ostatnim występie okazało się, że to Dominik Dudek wygrał "The Voice of Poland"!

Niestety, zwycięstwo uczestnika z drużyny Tomsona i Barona rozczarowało wielu internautów. Po emisji finału "The Voice of Poland" w sieci zawrzało!

- Dla mnie ustawka, on śpiewał najgorzej ze wszystkich a wygrał 🥴🥴

- What??????😢 Łukasz był o wiele lepszy!!!!!!!!!

- Tragedia , moim zdaniem Łukasz o wiele wiele lepszy...

- Łukasz byl stanowczo lepszy.

- To Łukasz powinien to wygrać- czytamy na Instagramie.

Chociaż spora część internautów skrytykowała decyzję widzów, to w sieci pojawiło się również mnóstwo gratulacji dla Dominika Dudka. Zdaniem wielu fanów programu, Dominik zasłużył na zwycięstwo.

- liczyłam na taki finał i na takiego zwycięzcę!! gratulacje Dominik 🔥💗

- Gratuluję, zasłużyłeś na to!!! 😍👏👏👏

- Wielkie brawa i gratulacje, zasłużona wygrana 🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️❤️

- 🔥🔥🔥🔥🔥👏😍 zdecydowanie najlepszy! Gratulacje!!- piszą fani.

Waszym zdaniem Dominik Dudek był najlepszy w trzynastej edycji "The Voice of Poland"? Zobaczcie jego występ w wielkim finale programu!

