To już dziś! W sobotę wieczorem na antenie TVP2 rozpocznie się wielki finał "The Voice of Poland". Już dziś dowiemy się kto wygra wielkie show! Czy to będzie Katarzyna Góras z drużyny Marii Sadowskiej, Ania Karwan - podopieczna Natalii Kukulskiej, Weronika Curyło z drużyny Tomsona i Barona, a może Mateusz Grędziński współpracujący z Andrzejem Piasecznym?

Jurorzy bardzo stresują się przed dzisiejszym odcinkiem. Wszyscy byli gośćmi w dzisiejszym odcinku "Pytania na Śniadanie". Naszą uwagę zwróciła oczywiście Natalia Kukulska, która w ciąży naprawdę kwitnie oraz jak zwykle oryginalna Marysia Sadowska!

