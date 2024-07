1 z 5

Natalia Kukulska była gościem "Pytania na śniadanie" z okazji dzisiejszego finału "The Vice of Poland 7". Kukulska jest już w ósmym miesiącu ciąży i widać, że wygląda i czuje się świetnie. Po wyjściu z gmachu Telewizji Polskiej Natalia prezentowała się w ciąży kolorowo i jak zawsze z uśmiechem na ustach. Po finale show Natalia Kukulska będzie mogła się zająć przygotowywaniem do przyjścia córeczki Laury na świat.

Na wizji Natalia apelowała, aby głosować na jej finalistkę Annę Karwan dziś w finale The Voice of Poland powiedziała też, że z powodu swojego stanu jest jeszcze bardziej uwrażliwiona i dlatego nie czyta komentarzy dotyczących jej w show.

Zablokowałam się na internety, żeby się tak nie przeżywać, bo niektóre komentarze są krzywdzące - powiedziała w telewizji.

Ania Karwan mówi się ze jest faworytką. Boje się że może się zadziałać to tak, że ludzie pomyślą, że i tak jest świetna i dostanie głosy i zagłosują na kogoś innego.

Zobacz jak prezentowała się kolorowa Natalia Kukulska w ciąży po wyjściu z telewizji w naszej galerii.

