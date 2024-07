Beata Spychalska zachwyciła jurorów w "The Voice of Poland"! Wokalistka już została okrzyknięta polską Adele ze względu na bardzo podobną barwę głosu i charyzmę. Co ciekawe uczestniczka show nie zajmuje się śpiewem zawodowo. Beata Spychalska to 25-latka, która na co dzień jest managerem w rodzinnej restauracji. W wolnych chwilach swoją największą pasją, czyli muzyką dzieli się z innymi.

Reklama

Często kieruje się sercem, choć czasem rozum podpowiada inaczej. Lubi pomagać innym, sprawia jej to ogromną przyjemność. Zawsze uśmiechnięta i pełna optymizmu. To właśnie muzykę i optymizm postanowiła podarować Trenerom w programie „The Voice of Poland”. Podczas Przesłuchań w Ciemno zaśpiewała piosenkę Adele When we were young. Swoim wykonaniem zachwyciła wszystkich Trenerów, najbardziej jednak Andrzeja Piasecznego, który postanowił zaprosić ją na drinka. Jakie inne triki zastosują pozostali Trenerzy?

Czekacie na nowy odcinek "The Voice of Poland"?

Zobacz także

Zobacz: Niesamowity występ uczestnika "The Voice of Poland"! Chłopak zachwycił trenerów

Beata Spychalska zachwyciła jurorów swoim występem w "The Voice of Poland"

Reklama

Beata Spychalska to jedna z uczestniczek "The Voice of Poland"