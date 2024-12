Damian ze "ŚOPW" kończy pewien etap w swoim życiu. To stanie się już jutro

Małżeństwo Damiana i Agnieszki z 10. edycji "Ślub od pierwszego wejrzenia" nie przetrwało. Widzowie nie spodziewali się takiego finału, ale mimo wszystko cenią ich za to, jak zaprezentowali się w programie. Teraz uczestnik show poinformował swoich fanów, że zamierza zakończyć pewien etap w swoim życiu i jest gotowy na to, co mu jeszcze przyniesie los.