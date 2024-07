Paweł Olejnik wystąpił w 6. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", a po zakończeniu udziału w show niezbyt często odzywa się do fanów na Instagramie. Kiedy zatem w końcu nowy post pojawia się na jego profilu, lub na profilu jego żony, fani z ogromnym zaciekawieniem sprawdzają, co słychać u tej uroczej pary. Tym razem zakochani podzielili się swoim szczęściem. Są w pięknym miejscu!

Paweł ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" i jego żona podzielili się swoim szczęściem

Paweł ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" co prawda rozstał się ze swoją programową żoną, Kasią, ale mimo to udział w miłosnym show stacji TVN przyczynił się do tego, że znalazł swoją wymarzoną partnerkę. Jak bowiem wiadomo, Paweł związał się z kuzynką Kasi, z którą dziś tworzy szczęśliwe małżeństwo. Ostatnio Paweł ze "ŚOPW" i jego żona świętowali pierwszą rocznicę ślubu, a teraz pochwalili się swoim szczęściem. Wszystko wskazuje na to, że postanowili uczcić swoją rocznicę i zdecydowali się na romantyczny wyjazd do Grecji.

Zakochani wybrali się na Zakynthos i pochwalili się serią wspólnych, przepięknych zdjęć z tego urokliwego miejsca. Fani dawno nie widzieli takich kadrów od tej pary, więc nic dziwnego, że od razu pospieszyli z ciepłymi komentarzami.

Pięknie

Super - zachwycają się fani

Jak widać, Paweł ze "ŚOPW" i jego żona są ze sobą przeszczęśliwi i wszystko układa im się wspaniale. Nam nie pozostaje zatem nic innego, jak życzyć im udanego wypoczynku i wszystkiego dobrego!

