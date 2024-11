Za nami finał 10. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", który dostarczył widzom wielu emocji. Początkowo fani bardzo ucieszyli się, że Agnieszka i Damian zdecydowali się kontynuować swoje małżeństwo, jednak niedługo po emisji ostatniego odcinka programu dowiedzieliśmy się, że relacja tej dwójki ostatecznie nie przetrwała. Ostatnio Agnieszka udzieliła wywiadu dla tvn.pl, w którym została zapytana między innymi o to, jak dziś wygląda jej życie, Uczestniczka 10. edycji "ŚOPW" odpowiedziała dość tajemniczo.

Agnieszka i Damian przez całą 10. edycję "Ślubu od pierwszego wejrzenia" byli ulubieńcami widzów. Para od początku świetnie się dogadywała i snuła plany na wspólną przyszłość. Na ich relację patrzyło się naprawdę świetnie, więc fani byli przekonani, że ta dwójka w finale eksperymentu oznajmi, że chce pozostać w małżeństwie. I tak też się stało, jednak ostatecznie, po trzech miesiącach od zakończenia udziału w programie, Agnieszka i Damian ze "ŚOPW" rozstali się.

Uczestniczka 10. edycji programu przyznała nawet w wywiadzie dla tvn.pl, że "nie chce mieć z Damianem nic do czynienia". Nie ulega zatem wątpliwości, że ich relacja rozpadła się w dość napiętej atmosferze, a dziś była para nie ma nawet ze sobą kontaktu na stopie przyjacielskiej.

Co zatem dziś słychać u Agnieszki? Jak zmieniło się jej życie po udziale w programie? W rozmowie z tvn.pl uczestniczka nie chciała zbyt wiele zdradzać na ten temat, jednak przyznała, że eksperyment wpłynął na nią w sposób, którego nie była świadoma w chwili zgłoszenia się do programu.

Jeżeli chodzi o to, jak moje życie się zmieniło, to myślę, że to jest takie doświadczenie, że się w głowie po prostu nie mieści. Na pewno nie byłam tego świadoma, jak będzie wyglądać to wszystko podczas emisji, jaka będzie fala hejtu, więc zgłaszając się w ogóle nie byłam tego świadoma, jakie są konsekwencje udziału w takim programie. A jak wygląda obecnie sytuacja, to na razie jest moją słodką tajemnicą... Na dzień dzisiejszy nie powiem, jak to wygląda wszystko dalej

- powiedziała Agnieszka w rozmowie z tvn.pl