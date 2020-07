Adam ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia": "Mówiłem Asi dwukrotnie, że biorę rozwód. Nie wiem, czemu w to brnęła!"

Adam Micek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia", który ostatecznie rozwiódł się z Joanną, postanowił zabrać głos i raz na zawsze powiedzieć wszystkim, jak wyglądały kulisy programu i dlaczego zdecydował się na rozwód. Adam zaczął od tego, dlaczego zgłosił się do programu. Czy szukał miłości?

Zgłosiłem się do programu po to, aby faktycznie znaleźć żonę, połówkę, może faktycznie się uda. Zgłosiłem się do tego programu w grudniu, zaraz po tym, jak wróciłem do kraju po mojej zagranicznej przygodzie w Anglii i zgłoszenie zostało przyjęte. Zadzwonili do mnie z produkcji w celu dalszych działań. Niestety byłem zmuszony zrezygnować z programu - powiedział Adam.