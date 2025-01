Już w pierwszych odcinkach było widać, że relacja Agaty i Piotra ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jest spisana na straty. Oboje nie mogli się dogadać, a ich decyzja o rozwodzie nie była dla nikogo zaskoczeniem. Uczestniczka show jednak nad tym nie ubolewała i postanowiła wrócić do Australii, gdzie spełnia swoje marzenia. Internauci są zachwyceni i mocno trzymają za nią kciuki!

Program "Ślub od pierwszego wejrzenia" polega na tym, że eksperci dobierają do siebie pary, które widzą się po raz pierwszy na ślubnym kobiercu. Za nami już 10. edycji, które pokazały, że niestety większość par podejmuje decyzje o rozwodzie. W ostatniej edycji poznaliśmy Agatę i Piotra, których relacja wzbudzała wiele emocji na ekranie. Uczestnik show nie pojawił się nawet w finałowym odcinku i oboje podjęli decyzje o rozwodzie. Uczestniczka show postanowiła wrócić do Australii, gdzie mieszkała w ostatnim czasie. Po programie okazało się również, że Agata ze "ŚOPW" wybudowała dom w Australii i pochwaliła się jego wnętrzem.

Uczestniczka show jest bardzo aktywna na swoim Instagramie, na którym zgromadziła już ponad 45 tysięcy obserwujących. Agata chętnie pokazuje swoim obserwującym, jak wygląda jej życie w Australii, a wielu z nich tylko czeka na nową relację. Ostatnio 39-latka znów podzieliła się filmikiem, w którym pokazuje zakamarki w swoim domu i opowiada, ile cała budowa ją kosztowała.

Dużo nerwów i wyrzeczeń, ale nie miliony monet. Chyba ze Indonezyjskiej waluty. Budowa domu to nie jest decyzja, która przychodzi z dnia na dzień... A może? Trzeba spełnić kilka warunków oczywiście, zanim się taki proces zacznie, ale z tego co słyszałam w porównaniu w budowie, nie jest aż tak ciężko. Chętnie poczytam/posłucham waszych historii o budowie. Po więcej szczegółów zapraszam na priv. Ceny mogę podać tylko orientacyjne, ale okienko do zadawania pytań dodam na storyjce

– napisała Agata.