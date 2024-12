Maciej Mikołajczak ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w programie był związany z Martą Podbioł, ale ich burzliwy związek szybko się zakończył. Jakiś czas po zakończeniu przygody z programem spotykał się z kolejną partnerką, ale potem ich wspólne zdjęcia zniknęły. Teraz Maciej ze "ŚOPW" opublikował wyjątkowy kadr i pochwalił się nowiną, a także zapowiada nowe...

Pamiętacie Macieja ze "ŚOPW"? Zaskoczył zdjęciem i zapowiada nowy etap

Maciej Mikołajczak był uczestnikiem w 8. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Prywatnie mężczyzna pochodzi ze Szczecina i zawodowo pracuje jako kierowca tira. Związek Macieja i Marty był jednym z najbardziej kontrowersyjnych w historii programu. Para zdaniem widzów od początku była źle dobrana i podczas wspólnego mieszkania nie szczędzili sobie gorzkich słów. Mężczyzna nie ukrywał, że Marta nie do końca spełnia jego oczekiwania, miał zastrzeżenia do jej wyglądu i stylizacji. Para błyskawicznie podjęła decyzję o rozstaniu i w finale, choć pojawili się oboje, to nie mieli ochoty na wspólną rozmowę czy pojednanie, a lista wzajemnych zarzutów była naprawdę długa.

Jakiś czas po programie Maciej nie ukrywał, że się z kimś spotyka, ale ta relacja też nie trwała zbyt długo. Potem uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w 2023 roku przeszedł operację, która miała na celu usunięcie objawów choroby refluksowej. W związku z tym Maciej mocno schudł, a powodem okazała się dieta płynna, która była koniecznością po operacji:

Jakie macie sprawdzone sposoby, aby zgubić zbędne kilogramy. Dziwnie to zabrzmi, ale w dużej mierze przyczyniła się operacja, po której w moim jadłospisie pojawiła się dieta płynna. Wynik obecny: 8 tyg. -12 kg pisał Maciej na Instagramie.

Wtedy internauci zaczęli martwić się o Macieja, a teraz okazuje się, że nie ma powodu, bo mężczyzna doskonale sobie radzi, a teraz pochwalił się nowiną i zdradził, że świętuje swoje urodziny:

Ostatni rok z 3 z przodu. Za chwilę zmiana kodu na 4. Czas nie pyta o zgodę, ale zostawia wybór: narzekać czy działać. pisze Maciej

Maciej ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie ukrywa, że jest gotowy na kolejny etap życia i świętuje wszystko, co do tej pory przyniosło mu życie i przygotowuje się na nowe. Wygląda na to, że uczestnik 8. edycji nie traci nadziei na znalezienie drugiej połówki.

Dziś świętuję wszystko, co za mną, i przygotowuję się na to, co przede mną. Bo najlepsze dopiero nadchodzi.

Ślub od pierwszego wejrzenia

Tymczasem kontrowersyjny eksperyment trwa nadal i niedawno zakończyła się kolejna edycja, która podobnie, jak 8. sezon budziła skrajne emocje, szczególnie za sprawą Agaty i Piotra, którzy jeszcze w trakcie trwania programu zaliczyli karczemną awanturę, po której uczestnik wyprosił żonę ze swojego domu i to był ostatni raz, kiedy się spotkali. Dram nie brakowało również pomiędzy Agnieszką a Damianem, którzy do samego końca wydawali się być dobraną parą. Dziś jednak nie chcą mieć ze sobą nic wspólnego. Dużo krytyki dostało się także Joannie i Kamilowi, jednak oni jako jedyni mimo iż nie pozostają w związku, potrafią zachować przyjazne relacje. Czekacie na 11. edycję "Ślubu od pierwszego wejrzenia"?

