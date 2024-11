Maciej Pela ma powody do radości! W ostatnim czasie tancerz przeżywał trudne i bolesne chwile, ale teraz wydarzyło się coś, co sprawiło, że znów jest szczęśliwy. Kilka tygodni po tym, jak w mediach pojawiła się informacja o rozstaniu Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli, tancerz opublikował w mediach społecznościowych wyjątkowe nagranie.

Maciej Pela pochwalił się wyjątkową chwilą.

Jeszcze kilka tygodni temu nikt nie spodziewał się tego, że związek Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli może się zakończyć. Wydawało się, że miłość w ich relacji kwitnie w najlepsze, a internauci mogli oglądać piękne zdjęcia i nagrania z ich wspólnie spędzanych chwil. Niestety, na początku października tego roku w mediach gruchnęła wiadomość o rozstaniu gwiazdy serialu "Klan" i jej męża. I chociaż początkowo para nie komentowała plotek na swój temat to ostatnio w programie Kuby Wojewódzkiego Agnieszka Kaczorowska potwierdziła rozstanie z Maciejem Pelą. Po głośnym wywiadzie aktorki również jej maż przerwał milczenie i nie ukrywał emocji w wywiadzie telewizyjnym w "Dzień Dobry TVN".

Czuję, że ta odpowiedzialność nie jest wzięta na barki i chciałbym być uszanowany i usłyszeć prosto w twarz prawdziwy powód - bo tego nie usłyszałem nigdy. Chciałbym usłyszeć prosto w twarz (nie chciałbym, żeby to wypłynęło do mediów), prosto w oczy: zrobiłam to i to, przepraszam, cokolwiek

mówił w śniadaniówce TVN.