Joanna Lazar ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" rzadko chwali się tym, co dzieje się w jej życiu. Jako jedna z nielicznych, nie zdecydowała się skorzystać z popularności, jaką dał jej program. Chociaż nie znalazła miłości w programie, to ta czekała na nią niedługo po. Wraz z partnerem doczekała się dwóch córeczek, a po czasie oznajmiła nagle, że ich rodzinka znowu się powiększyła!

Joanna ze "ŚOPW" ma nowego członka rodziny

Joanna Lazar ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podzieliła się swoim szczęściem. Jej rodzinka ponownie się powiększyła, jednak tym razem o uroczego szczeniaka. Pierwszymi momentami szczeniaka w domu, podzieliła się w sieci. Widać, że nie tylko Zuzia i Zosia cieszą się z pieska, ale również jej ukochany. Do uroczego wideo, dodała poruszający wpis:

Witaj w naszym domu! Cieszymy się, że dołączyłeś do naszej rodziny. Mamy nadzieję, że razem spędzimy wiele radosnych chwil pełnych zabawy i miłości. Zrobimy wszystko, abyś czuł się u nas szczęśliwy i bezpieczny.

Nie ma wątpliwości, że psiak będzie traktowany, jak członek rodziny. Joanna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pieszczotliwie nazwała go:

#synek

Życie Joanny Lazar po "Ślubie od pierwszego wejrzenia"

Joanna Lazar wzięła udział w 4. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Nie znalazła tam miłości, a udziału w programie nie wspomina zbyt dobrze, chociaż zyskała dzięki niemu spore grono przyjaciół. Okazuje się, że na miłość nie musiała czekać zbyt długo. Obecnego partnera poznała u znajomych, jeszcze w trakcie emisji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" z jej udziałem. To on był dla niej największym wsparciem w niewątpliwie trudnych chwilach, kiedy musiała zmierzyć się z rosnącą popularnością i wystawieniem na ocenę.

Obecny partner Joanny Lazar nie chce być medialny, dlatego nigdy nie zdradziła jego personaliów. Chociaż można znaleźć ich wspólne zdjęcia na Instagramie, to mężczyzna pozuje w taki sposób, by nie było widać jego twarzy. Zakochani jakiś czas temu przeprowadzili się do wyremontowanego domu i doczekali dwóch córeczek: Zosi w 2022 roku oraz Zuzi, która przyszła na świat na początku 2024 roku.

Wszystkie pary ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

Chociaż Joannie Lazar, jak i wielu innym uczestnikom nie powiodło się w programowym eksperymencie, nie oznacza, że nie było par, którym "Ślub od pierwszego wejrzenia" odmienił życia.

Oto pary z programu "Ślub od pierwszego wejrzenia", które poznały się podczas jego trwania i nadal są razem:

Anita Szydłowska i Adrian Szymaniak (sezon 3): Poznali się w trzeciej edycji programu i od 2018 roku tworzą szczęśliwe małżeństwo. Mają dwoje dzieci – Jerzego i Biankę. Niedawno przeprowadzili się do wymarzonego domu z ogrodem. Agnieszka Łyczakowska i Wojtek Janik (sezon 4): Ich związek rozpoczął się w czwartej edycji. Para wzięła drugi, tym razem kościelny ślub, a ich rodzina powiększyła się o córkę Tosię. Niedługo wprowadzają się do wymarzonego domu, który kupili niedawno. Aneta Czajkowska i Robert Żuchowski (sezon 6): Poznali się w szóstej edycji programu. Ich rodzina szybko się powiększyła – mają syna Mieszka oraz córkę Hanię, która przyszła na świat jako skrajny wcześniak. Kornelia Musiał i Marek Różański (sezon 9): Para z dziewiątej edycji, która mimo początkowych trudności zdecydowała się kontynuować związek. Obecnie mieszkają razem i planują wspólną przyszłość. Laura i Karol (sezon 5): Choć w programie zostali sparowani z innymi osobami, po zakończeniu emisji nawiązali kontakt i stworzyli szczęśliwy związek. W 2023 roku wzięli ślub.

