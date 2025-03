Życie Marka Kaliszuka nie przestaje budzić zaciekawienia. Pytania fanów szczególnie dotyczą sfery uczuciowej artysty, w temacie której on sam wytrwale milczy. Mimo iż na jego instagramowy profil przybywają rzesze fanów, on woli dzielić się z nimi urywkami z pracy czy drobnymi kadrami z podróży. Jeden z jego ostatnich postów odbił się więc szerokim echem. Udało mu się spełnić największe marzenie!

Marek Kaliszuk, popularny artysta i influencer, jakiś czas temu odebrał klucze do swojego nowego mieszkania w Warszawie. Radość z tego ważnego momentu podzielił się z fanami na swoim Instagramie. W poście, który opublikował, napisał: