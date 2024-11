Ten sezon "Ślubu od pierwszego wejrzenia" rozpalił wszystkich do kosmicznych temperatur. Ciągłe niedomówienia, zmiany zdania i uprzedzenia. Wydawać by się mogło, że pary od samego początku nie mogły się ze sobą dogadać. Jednak po ostatnim odcinku wszyscy byli przekonani, że Damian i Agnieszka, jako ta jedyna wyjątkowa para zbudują coś prawdziwego. Sytuacja diametralnie się zmieniła po tym, jak wyłączyły się kamery.

Damian i Agnieszka chwilę po finale "ŚOPW" ogłosili rozstanie

Dopiero co zakończył się finał uwielbianego show "Ślub od pierwszego wejrzenia", a tu takie wieści. Agnieszka po chwilę po zakończeniu się odcinka dodała wymowne nagranie na profilu instagramowym. Na nagraniu widać, jak uczestniczka show zdejmuje obrączkę i wyrzuca ją na podłogę. Bez zbędnych słów sam gest dał klarowną sytuację. Co na to Damian? Damian Włodarczyk postanowił skomentować rozstanie z żoną i podał główną przyczynę rozstania:

Nasza relacja potoczyła się tak, że zdecydowaliśmy się na rozwód (...) Od samego początku mówiliśmy, że damy sobie czas, żeby się poznać i zobaczyć, jak to będzie. Widzę po komentarzach ludzi, że bardzo nam kibicowali, ale no niestety wyszło, jak wyszło.

Myślę, że różnica charakterów. Nie dogadaliśmy się w pewnych kwestiach, m.in. chodziło o mieszkanie. Również to zadecydowało o tym, że nie pozostaliśmy dalej w tej relacji - podsumował uczestnik ŚOPW.