Przed nami kolejny odcinek "The Voice of Poland" w TVP 2, trenerzy zdecydują, którzy uczestnicy zaśpiewają już w odcinkach na żywo. Wybory jurorów z pewnością będą budzić spore emocje, podobnie jak... najnowsza kreacja Justyny Steczkowskiej. Diwa w sobotnim odcinku pojawi się w czarnej sukience, która podkreśliła wszystkie jej atuty. Mamy zdjęcia.

Reklama

Justyna Steczkowska i jej odważna kreacja w "The Voice of Poland"

Justyna Steczkowska zawsze wygląda perfekcyjnie, a jej sceniczne kreacje budzą podziw. Nie inaczej jest w "The Voice of Poland". W nowym odcinku gwiazda zaprezentuje się w czarnej długiej sukni z rozcięciami aż do bioder. Dlaczego artystka decyduje się na tak odważne stroje?

Kobiecość jest siłą, każda z nas definiuje ją na swój własny sposób. Od zawsze miałam w sobie odwagę, żeby być sobą w każdej dziedzinie życia - w miłości, spełnianiu marzeń czy scenicznym wizerunku. Dziś kreacje, w których pojawiam się na koncertach lub w programie „The Voice of Poland” w żaden sposób nie określają mnie jako człowieka i nie stanowią o mojej wartości, ale są elementem spektaklu w mojej pracy, która od zawsze była moja pasją - tłumaczy Justyna Steczkowska.

Podoba Wam się nowa kreacja Justyny?

Zobacz także: Leon Myszkowski występuje z Justyną Steczkowską: "W pracy nie jest mamą"

Jan Bogacz / TVP

Przed widzami „The Voice of Poland” ostatni etap przed odcinkami na żywo, czyli tzw. "nokaut". Na scenie zaśpiewa 28 wokalistek i wokalistów, siedmioro z drużyny każdego z trenerów. Kolejną szansę wystąpienia w muzycznym programie TVP 2 dostanie tylko czworo z każdego teamu.

Zobacz także

Jan Bogacz / TVP

Decyzję podejmą oczywiście jurorzy, czyli Justyna Steczkowska, Lanberry, Marek Piekarczyk oraz Tomson i Baron! Macie swoich faworytów?

Reklama

Zobacz także: Justyna Steczkowska zachwyca w koronkowym body. Ależ ona ma figurę!

Jan Bogacz / TVP