Już dziś wieczorem na antenie Telewizyjnej Dwójki pojawi się nowy odcinek "The Voice of Poland". Tym razem widzowie zobaczą zmagania drużyny Justyny Steczkowskiej, która będzie musiała wybrać najlepszych uczestników, którzy przejdą do kolejnego etapu programu. Mamy fragment muzycznego show, w którym Justyna Steczkowska nie potrafiła opanować wzruszenia. Artystka popłakała się przed swoimi podopiecznymi...

Wzruszona Justyna Steczkowska w "The Voice of Poland"

Kilka tygodni temu wystartowała najnowsza edycja "The Voice of Poland". Za nami przesłuchania w ciemno i trudne wybory jurorów, którzy muszą zdecydować, kto z ich drużyny zaśpiewa w odcinkach na żywo. W najnowszym odcinku to Justyna Steczkowska będzie musiała podjąć decyzję, kogo zobaczymy w kolejnym etapie programu. Okazuje się, że już podczas warsztatów muzycznych gwiazda nie ukrywała swojego wzruszenia. Artystka popłakała się, gdy usłyszała piosenkę "Lubię wracać tam gdzie byłem" z repertuaru zmarłego Zbigniewa Wodeckiego.

Przypomniał mi się Zbysiu Wodecki... bo go już nie ma mówiła wzruszona artystka

Już dziś wieczorem piosenkę Zbigniewa Wodeckiego zaśpiewają Aleks Szczepanik, Max Miszczyk i Łukasz Darłak z drużyny Justyny Steczkowskiej.

Zobaczcie poruszający fragment nowego odcinka "The Voice of Poland"!

