Sebastian i Daniel razem mają 58 lat... Poznali się 5 lat temu i od tamtej chwili są nierozłączni, zarówno na scenie, jak i w życiu codziennym i zawodowym. Ich pasje to cały wachlarz możliwości: od musicalu, przez podróże, po gotowanie i... jedzenie. W „The Voice of Poland” zaśpiewali piosenkę zespołu Queen „These Are The Days Of Our Lives” – utwór napisany przez Rogera Taylora w hołdzie swoim dzieciom.

Wykonanie chłopaków spotkało się z wielkim entuzjazmem trenerów, a oni stali się pierwszym duetem 7. edycji „The Voice of Poland”. Nie przemówiły do nich argumenty Andrzeja Piasecznego, że to on – z całego składu trenerskiego – sprzedał najwięcej płyt. Ani to, że może Maria Sadowska marzy o trójkącie i pierwszym razie. Świadomi sukcesu rodzeństwa Skibów wybrali Tomsona i Barona.

Sebastian i Daniel długo zastanawiali się nad udziałem w programie – obaj są marzycielami, ale nie zawsze mają odwagę, by podjąć rękawicę. Teraz wzajemnie się zmotywowali i z pewnością to była dobra decyzja – zachwycili wszystkich Trenerów, a także znaleźli swojego trzeciego brata bliźniaka – Andrzej Piaseczny był ubrany dokładnie tak samo jako oni!