Justyna Steczkowska przekonała się na własnej skórze, że początki kariery muzycznej nie należą do najłatwiejszych. Trenerka "The Voice of Poland 13", wyznała, że gdy zaczynała swoją przygodę z muzyką występy przed publicznością wprost ją paraliżowały:

Reklama

Czułam się coraz słabsza.

Nie tyczyło się to jednak wszystkich występów. Co więc tak przerażało Justynę Steczkowską?

"The Voice of Poland 13": Justyna Steczkowska o walce ze stresem

Justyna Steczkowska od zawsze miała w sobie odwagę, czego nie boi się podkreślać. W najbliższym odcinku "The Voice od Poland" poruszy jednak temat swojej słabości. Będąc nie tylko surową jurorką ale również mentorką w "The Voice of Poland" powiedziała głośno o tym, jak samej jej zdarzało się toczyć nierówną walkę ze stresem:

Zobacz jak stres robi ci masakrę ze wszystkich twoich umiejętności. Pamiętam, jak grałam na skrzypcach przez wiele lat i stres mnie tak wykańczał, że miałam zaledwie połowę tych umiejętności, które tak naprawdę miałam w realnym życiu. (...) Stres mnie tak wykańczał, że czułam się coraz słabsza. To jest straszne... - zdradziła Justyna Steczkowska.

Po tych słowach zareagował Marek Piekarczyk. Czy to były słowa, które w takiej chwili chciałaby usłyszeć Justyna Steczkowska? Zobaczcie fragment nowego odcinka "The Voice of Poland". Czy półfinalistom 13. edycji „The Voice of Poland” uda się okiełznać emocje i opanować stres? O tym przekonamy się już 12. listopada o 20:00.

Reklama

Zobacz także: Dziewczyna Leona Myszkowskiego jest od niego starsza o 11 lat? Syn Justyny Steczkowskiej komentuje

Zobacz także