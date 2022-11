"The Voice of Poland 13" finał: Znamy finałowy skład. Kto walczy o wygraną? 

Program " The Voice of Poland " wykreował wiele nowych gwiazd polskiej sceny. Doskonale radzi sobie m.in. Rafał Brzozowski czy Arek Aro Kłusowski , który zaskoczył wszystkich fanów odważnym teledyskiem. Charyzmatyczny artysta był gościem dzisiejszego odcinka i wykonał swój nowy singiel z gościnnym udziałem Barona. Przypomnijmy: Aro szykuje wielkie show w "The Voice" do nowego singla. Wystąpi z nim gość specjalny Dzisiejszy finał zaczął się od występu gwiazdy muzycznej wieczoru - Mroza . Artysta wykonał swój hit "Nic do stracenia". Następnie przyszła kolej na zawodników. Jako pierwsi wystąpili Artur Kryvych i Kasia Sawczuk z grupy Justyny Steczkowskiej . Solista najpierw wykonał przebój Myslovitz, a wokalistka hit "Black Velvet". Później para wspólnie zaśpiewała hit "Someone new". Podczas półfinału o tym, kto odpadnie, decydował głos widzów i trenerów. Juror miał do dyspozycji 100 punktów, które musiał rozdzielić pomiędzy dwójką uczestników. Diwa przyznała aż 70 punktów Kasi, zaś tylko 30 Arturowi. Publiczność za to - 43 punktów dziewczynie, a 57 chłopakowi. Po podsumowaniu, z programem musiał pożegnać się Artur. Następnie przyszła kolej na drużynę Tomsona i Barona . Jako pierwszy utwór "Man in the Mirror" wykonał Kamil Bijoś. Maja Gawłowska zauroczyła publiczność hitem "Over the Rainbow". W duecie zawodnicy zaśpiewali uroczą balladę "Unforgettable". Marii Sadowskiej ten występ się nie podobał: Duetem mnie zawiedliście, śpiewaliście bez wiary, posypałeś się Kamil, chciałam stawiać na ciebie, jest mało chłopaków tak jak ty, ale mam wielkie wątpliwości po tym co zrobiłeś - mówiła Sadowska Członkowie Afromental 52 punkty przyznali wokaliście, zaś 48 solistce. Opinia publiczności nie pokryła się z głosem trenerów i to Maja Gawłowska dostała się do wielkiego finału....