Jedną z bohaterek piątego odcinka "The Brain. Genialny umysł" będzie 19–letnia Marysia. Czeka ją niezwykle trudne zadanie. Będzie musiała rozpoznać terytoria wybranych państw całego świata za pomocą dotyku, mając do dyspozycji jedynie odlewy z konturami. Zaliczenie tego wyzwania wydaje się wręcz niemożliwe… Kraje, które musi rozszyfrować Marysia, losowali jurorzy. Co mówili?

- Słuchajcie właściwie to jest tak trudne, że to nie ma znaczenia, co ja wybiorę. (…) to jest dla mnie zadanie, którego bym w życiu nie przeszedł, więc co to za różnica – mówił Cezary Żak. - Marysiu, wierzę w twój talent, więc wybrałam ci trudne – dodała Anita Sokołowska.

Czy Marysi uda się poprawnie wykonać zadanie? Oglądaj „The Brain. Genialny Umysł” – już we wtorek 3 października o godzinie 20:05 w Polsacie!

