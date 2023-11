The Brain. Genialny Umysł: Nie tylko uczestnicy otrzymują w programie nietypowe zadania do wykonania. W najbliższym odcinku pomysłowością będą musieli wykazać się także jurorzy. Opowieść, którą stworzą, będzie hmm… odrobinę niezwykła. O czym myślą jurorzy i co stanie się z ich opowiadaniem? Zobacz fragment programu i kolejny odcinek show – już jutro we wtorek 19 września o godzinie 20:05 w Polsacie!

Reklama

Zobacz: Między Remigiuszem Wierzgoniem a Cezarym Żarkiem iskrzy na planie "The Brain. Genialny umysł"?!

Reklama