Justyna Steczkowska chce pozwać gazetę za artykuł o jej udziale w The Voice of Poland, i sugestie, że miała "błagać" producentów. Diwa rzadko kiedy wydaje tak ostre oświadczenie.

Fakt podał informację, że Justyna Steczkowska chciałaby wrócić na fotel jurora The Voice of Poland, po tym, jak Edyta Górniak oświadczyła, że nie może wystąpić w show. Sama wokalistka zdecydowanie zaprzeczyła tym rewelacjom. Jak pisze gwiazda, sama zrezygnowała z udziału w programie ze względu na napięty grafik, nowy singiel i album oraz trasy koncertowe. Pisze bardzo ostro i nie przebiera w słowach:

Szanowni Państwo. Daleka jestem od komentowania i wystawiania oświadczeń, ale czasem "śmieciowe media" posuwają się za daleko. Szanuję pracę każdego człowieka, ale nie będę tolerować tak daleko posuniętych kłamstw jakie pojawiły się na portalu fakt.pl. Już dwa miesiące temu zostałam poproszona o wzięcie udziału w The Voice of Poland i, pomimo wielkiej sympatii do programu, odmówiłam wzięcia w nim udziału.

Po pierwsze dlatego, że program kolidował z moimi wakacjami rodzinnymi, a po drugie - całą jesień jestem aż w 3 trasach koncertowych ("Wielka Trasa Muzyki Filmowej, trasa Cygańskiej Femme Fatale, i kontynuacja trasy "Justyna Steczkowska akustycznie"). Do tego wprowadzam na rynek swój najnowszy singiel i pracuję nad kolejną płytą. Jak widać - od dawna wiadomo, że nie ma w mojej jesiennej ramówce programu The Voice of Poland.