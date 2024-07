Justyna Steczkowska chce wrócić do "The Voice of Poland"? Taka informacja pojawiła się w "Fakcie". Gwiazda wyraziła ponoć chęć powrotu po rezygnacji innej diwy, Edyty Górniak, która odeszła ze względu na chęć rozwijania innych projektów. Sama Justyna Steczkowska zdecydowanie zaprzecza temu w oświadczeniu na Facebooku.

Co napisał "Fakt"? Tabloid donosi, że Justyna Steczkowska ma być tak zdeterminowana, że zaproponowała nawet znacznie niższą stawkę niż jej poprzedniczka. Edyta Górniak za jeden odcinek miała inkasować 30 tysięcy złotych, Steczkowska ma się zadowolić jedynie 10 tysiącami.

Justyna Steczkowska zamiast Edyty Górniak w "The Voice of Poland"?

Diva zaprzecza tym informacjom:

Już dwa miesiące temu zostałam poproszona o wzięcie udziału w The Voice of Poland i, pomimo wielkiej sympatii do programu, odmówiłam wzięcia w nim udziału. Po pierwsze dlatego, że program kolidował z moimi wakacjami rodzinnymi, a po drugie - całą jesień jestem aż w 3 trasach koncertowych - pisze na swoim profilu facebookowym.

Sami producenci show w najnowszej edycji chętnie zobaczyliby ponoć Natalię Kukulską.

Przypomijmy, że Justyna Steczkowska była trenerką w "The Voice of Poland" przez trzy edycje programu, po czym zrezygnowała z udziału w show. Do tej pory w roli trenerek zasiadały już takie gwiazdy, jak: Kayah, Maria Sadowska, Patrycja Markowska czy Ania Dąbrowska.

Czy teraz przyszła pora na Natalię Kukulską? A Wy kogo chętniej oglądalibyście w tej roli? Dajcie znać, głosując w naszej sondzie.

Justyna Steczkowska znów zostanie trenerką w "The Voice of Poland"?

A może miejsce po Edycie Górniak zajmie Natalia Kukulska?