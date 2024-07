Edyta Górniak nie weźmie udziału w jesiennej edycji "The Voice of Poland"! Gwiazda wydała oświadczenie na swoim profilu na Facebooku w związku z tym programem. Producenci show po raz kolejny zaprosili do współpracy Edytę Górniak, ale tym razem diwa musiała odmówić. O swojej decyzji poinformowała fanów na portalu społecznościowym:

Serdecznie Dziękuję za zaufanie i czwarte już zaproszenie do roli trenera w programie "The Voice of Poland". Każdy udział w kolejnej edycji wspominam z wielkim sentymentem. Przepraszam wszystkich Fanów tego programu, niestety w tym roku na czas jesienny zaplanowałam inne działania zawodowe i tym razem nie mogę przyjąć zaproszenia.

Wielu fanów Edyty Górniak z pewnością będzie zawiedzionych. Jednak wokalistka już szykuje kolejną niespodziankę dla wielbicieli swojego talentu. Tym razem nie będzie ona związana bezpośrednio z muzyką. Jak dowiedział się Fakt Edyta Górniak pragnie ubierać Polki, dlatego zaprojektowała specjalną kolekcję na lato dla kobiet:

Ludzie widzą Edytę zazwyczaj w eleganckich scenicznych stylizacjach, na przykład długich, eleganckich sukniach. Jeśli ktoś zna ją bliżej to jednak wie, że Edyta najlepiej czuje się na płaskim obcasie i w ubraniach inspirowanych stylem ulicznym. Ona ceni sobie wygodę i takie właśnie będą jej ubrania - zdradza informator tabloidu.

Wokalistka podchodzi do całego projektu z dużym dystansem. Fani z pewnością będą usatysfakcjonowani kolekcją diwy:

Nie chciała jednak żeby to był zwykły t-shirt z jej zdjęciem. W jej kolekcji znajdą się także bluzy i dresy. W dzisiejszych czasach największe gwiazdy wypuszczają własną linię ciuchów, więc Edyta dołączy teraz do tego grona. Nie ma jednak potrzeby bycia wielką projektantką. Podchodzi do tego wyzwania na luzie i z dystansem.

Jesteście ciekawi projektów Edyty Górniak? Kto powinien zastąpić diwę w fotelu jurora?

