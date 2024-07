Takiego obrotu sytuacji nikt się nie spodziewał! Marta i Patryk wydawali się niemal idealnie dobraną parą, a ich zachowanie w programie wskazywało, że mogą stworzyć trwałą relację. Ku zaskoczeniu widzów po kilku miesiącach od zakończenia eksperymentu uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdecydowała się podjąć decyzję o rozwodzie. Okazuje się jednak, że serce Patryka znów jest zajęte, a w odcinku specjalnym zdecydował się pokazać ukochaną!

Od pierwszych chwil, gdy Marta i Patryk stanęli na ślubnym kobiercu ich rodziny, widzowie, a przede wszystkim oni sami byli przekonani, że eksperci dobrali ich do siebie idealnie. Z biegiem czasu małżonkowie odkrywali, że wiele ich łączy, a jedyną kwestią, która może stanąć im na przeszkodzie, jest ogromna odległość, która dzieli ich miasta rodzinne. Na chwilę przed finałem między Martą a Patrykiem ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" doszło do nieporozumienia, a para nie potrafiła zdecydować gdzie zamieszka.

W odcinku specjalnym Patryk i Marta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" poinformowali o rozwodzie, a uczestnik show nie krył swojego rozgoryczenia całą sytuacją. Nie ma jednak tego złego, co by na dobre nie wyszło i teraz oboje układają sobie życie od nowa, a w sercu Patryka pojawiła się nowa miłość!

Patryk ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przyznał, że po zakończeniu związku z Martą poznał kobietę, która po kilku spotkaniach stała mu się bardzo bliska.

- Beatę poznałem jeszcze zanim program był emitowany, w sumie to było spontaniczne. Wyszedłem ze znajomymi, to było po rozstaniu z Martą. Wyszło, jak wyszło ale nie żałuję. Beatę poznałem przed dyskoteką, tak wiem, że mówiłem, że nie poznaję dziewczyn w dyskotekach - mówił z rozbawieniem Patryk.

Okazuje się, że nowa ukochana uczestnika nie mieszka na stałe w Polsce, jednak w tym przypadku odległość nie gra dla zakochanych roli.

- Beata na co dzień mieszka w Holandii, szczęście chciało żebyśmy się spotkali. W tym momencie poznałem inną kobietę i widzę obrót o 180 stopni. My się bawimy, a Marta jest spokojną osobą. Beata zaskoczyła mnie - przeprowadzi się do mnie. Są jeszcze kobiety gotowe do poświęceń. - powiedział.