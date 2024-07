Fani "Ślubu od pierwszego wejrzenia" niemal od początku byli pewni, że związek Macieja i Marty nie ma prawa się udać. Ich przypuszczenia potwierdziły się w finale show - Marta i Maciej podjęli bowiem decyzję o rozwodzie. Szybko okazało się, że dziewczyna w dalszym ciągu jest singielką, a za to jej programowy mąż jest już szczęśliwie zakochany! Maciej w odcinku specjalnym "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nawet pokazał się z nową partnerką! Kim jest jego ukochana?

"Ślub od pierwszego wejrzenia 8": Maciej pochwalił się nową partnerką

Decyzja Marty i Macieja ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" o rozwodzie nikogo nie zdziwiła. Szokujące jednak było zakończenie ich znajomości - byli partnerzy podczas finału show mocno pokłócili się w obecności ekspertów i nie szczędzili sobie naprawdę gorzkich słów. Marta nawet popłakała się, gdy słyszała kolejne zarzuty programowego męża, które padały w jej kierunku. Ostatecznie po emisji finału "Ślubu od pierwszego wejrzenia" Maciej przeprosił Martę publikując oświadczenie na swoim Instagramie. Wiadomo jednak, że mimo to byli partnerzy nie utrzymują ze sobą żadnych kontaktów, nawet na stopie koleżeńskiej.

Z kolei w specjalnym odcinku "Ślubu od pierwszego wejrzenia" dowiedzieliśmy się, że Maciej ma już nową partnerkę! Co ciekawe przyznał, że w znalezieniu miłości, pomógł mu właśnie... udział w eksperymencie!

- Eksperyment dał mi miłość. Udział w tym programie dał do myślenia również mojej obecnej miłości, mojej partnerce. Pozwoliło jej to zrozumieć, że coś ją ciągnie do mnie, a mnie znowu ciągnie do niej. [...] Zaczęliśmy spotykać się częściej i spędzać razem czas i przerodziło się to na dzień dzisiejszy w szczęśliwy, zakochany związek - powiedział Maciek w odcinku specjalnym.

Jakby tego było mało, w specjalnym odcinku 8. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" mogliśmy zobaczyć nową ukochaną Maćka! Widzieliśmy ujęcia z randki zakochanych, a uśmiech z twarzy Maćka nie znikał nawet na chwilę. Wygląda jednak na to, że nowa ukochana uczestnika eksperymentu nie chce medialnego rozgłosu i pewnie z tego powodu jej wizerunek nie został ujawniony w pełni.

Nowa partnerka Maćka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" to szczupła, wysoka blondynka. Przypomnijmy, że uczestnik miał dość spore wymagania co do tego, jak powinna wyglądać jego "idealna kobieta". Jak jednak podkreślił w swoim wpisie, który opublikował tuż po zakończeniu emisji programu:

- Idealne kobiety nie istnieją, ale zawsze znajdzie się taka, która jest twoim ideałem

Wszystko wskazuje na to, że Maciej właśnie znalazł swój ideał, a nam nie pozostaje nic innego, jak życzyć tej dwójce wszystkiego dobrego.

