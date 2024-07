Patryk Aniśko nie znalazł wymarzonej partnerki w 8. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", ale widocznie właśnie tak miały potoczyć się jego losy w programie, bo prawdziwa miłość zapukała do jego drzwi niedługo po rozstaniu z Martą. Dziś Patryk jest w szczęśliwym związku z piękną blondynką Beatą, którą przedstawił widzom eksperymentu w specjalnym odcinku programu. Teraz w końcu pochwalił się romantycznym zdjęciem z partnerką w sieci!

Reklama

"Ślub od pierwszego wejrzenia 8": Patryk pochwalił się romantycznym zdjęciem z partnerką

Fani "Ślubu od pierwszego wejrzenia" byli przekonani, że Marcie i Patykowi uda się stworzyć szczęśliwe i zgrane małżeństwo. Para od początku bardzo dobrze się dogadywała, ale ostatecznie ich relacja nie przetrwała próby czasu. Co więcej, Patryk i Marta rozstali się w niezbyt dobrych stosunkach i dziś nie utrzymują kontaktu nawet na stopie koleżeńskiej.

Żadna ze stron chyba jednak nie żałuje tej decyzji. Marta, jako szczęśliwa singielka, spełnia się na Instagramie, a z kolei Patryk jest już w nowym związku. Choć uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w odcinku specjalnym programu przyznał, że media społecznościowe to nie jego bajka, to jednak tym razem zrobił wyjątek i pokazał swoim fanom zdjęcie z ukochaną. Patryk pochwalił się romantycznymi chwilami z partnerką - na fotce widzimy, jak piękna Beata czule go całuje.

Instagram/Aniskopatryk

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia 8": Marta wróciła na Instagram po aferze z rozstaniem i ogłasza radosną nowinę!

Nową partnerkę Patryka poznaliśmy już w odcinku specjalnym "Ślubu od pierwszego wejrzenia" - uczestnik bowiem pochwalił się wspólnymi fotkami ukochaną. Teraz postanowił zadebiutować z Beatą na Instagramie. Pod postem Patryka pojawiło się mnóstwo ciepłych słów od fanów.

Zobacz także

- Super. Piękny widok❤️ - Szczęścia ❤️ - Gratulacje ???? - Ślicznie - piszą zachwyceni internauci.

Screen/Player.pl

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia 7": Agnieszka pokazała zmysłowe zdjęcia. Poznalibyście ją?

Reklama

Nam nie pozostaje zatem nic innego, jak życzyć tej dwójce szczęścia i wszystkiego dobrego! A Wy, śledzicie losy Patryka po zakończeniu 8. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia"?