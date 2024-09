Patryk Aniśko to uczestnik 8. edycji show "Ślub od pierwszego wejrzenia". Ma 38 lat i pochodzi ze Słubic. W programie poznał on Martę. Związek tych dwojga nie przetrwał jednak próby czasu pomimo tego, iż od początku wydawało się, że są oni dla siebie stworzeni i idealnie dobrani.

Patryk Aniśko ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"zostanie tatą

Patryk Aniśko po rozstaniu z Martą ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ponownie się zakochał. Jego serce skradła tajemnicza blondynka o imieniu Beata. Od jakiegoś czasu na profilu na Instagramie uczestnika "ŚOPW" pojawiają się romantyczne kadry z tą oto kobietą. Pierwszy raz fani mogli zauważyć zdjęcie uczestnika show przytulającego nową partnerkę pod koniec 2022 roku. Nie było jednak widać jej twarzy i fani byli podzieleni na tych, którzy myśleli, że to Marta i na tych, którzy sądzili, że Patryk poznał nową kobietę. Ci drudzy mieli rację, co potwierdziło się miesiąc później, kiedy to Patryk nie ukrywał już, że jest szczęśliwie zakochany.

Tym razem fani mogą być bardzo zaskoczeni, gdyż Patryk opublikował nowe zdjęcie znad morza i napisał:

Ostatni raz nad morzem... w tym roku... we dwójkę

Na drugiej fotografii, która dodał Patryk, widnieje test ciążowy z dwoma kreskami, ubranko dziecięce, smoczek maskotka i napis:

Chłopczyk, czy dziewczynka?

Pod zdjęciami posypały się gratulacje od znajomych i fanów, którzy jednoznacznie gratulowali przyszłym rodzicom. My również życzymy dużo zdrowia dla rodziców i dziecka!

