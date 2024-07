Maciej ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zabrał głos po finale 8. edycji programu. Widzowie, którzy obejrzeli finałowy odcinek przedpremierowo wiedzą, że pomiędzy małżonkami wybuchła niemała awantura.

Zobaczcie jego wpis.

Dla nikogo nie było zaskoczeniem, że Marta i Maciej nie mają przed sobą wspólnej przyszłości, jednak ich zachowanie w finale rozpętało w sieci burzę. Maciej w finale "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie oszczędzał Marty. Wytykał jej nie tylko niechlujne zachowanie, swoją niechęć ale również zasugerował, że chciała wymusić na nim zbliżenie. Widzowie nie mieli litości zarówno dla uczestnika jak i jego programowej żony. Maciej ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" postanowił zabrać głos po przedpremierowej emisji finału programu:

Dzień dobry wszystkim! Otrzymuje dużo wiadomości negatywnych jak i pozytywnych odnośnie prapremierowego odcinka finałowego nr.13

Przyznam się szczerze, że osobiście nie oglądałem, ale widząc po wiadomościach, które otrzymuje, po tym co dzieje się w sieci - to jest niefajnie / straszne ????!!!

I tutaj z tego miejsca będę bronił Marty. Chciałbym wyprostować dużo tematów / słów, które są rażące w kierunku Marty jak i (moim najbardziej). Ale musimy z tym wszystkim poczekać do premiery telewizyjnej!