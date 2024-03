Przemek wziął udział w kontrowersyjnym eksperymencie TVN, by znaleźć swoją drugą połówkę. Niestety czas pokazał, że Justyna, z którą stanął na ślubnym kobiercu, nie okazała się tą jedyną. Jednak uczestnik show długo nad tym nie ubolewał. Już jakiś czas temu pochwalił się, że jest zakochany, ale dopiero teraz postanowił pokazać, jak wygląda jego wybranka.

Przemek ze "Ślubu" po raz pierwszy pokazał partnerkę

Przemek to uczestnik 8. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", w której poślubił Justynę. Małżeństwo postanowiło dać sobie szanse po programie, ale ostatecznie i tak się rozstali. Fani programu chętnie śledzą media społecznościowego uczestników show, by dowiedzieć się, czy udało im się odnaleźć drugą połówkę. Ostatnio Przemek z "ŚOPW" pokazał nową partnerkę, chwaląc się momentem, jak całuje go w policzek. Teraz zdecydował się na kolejny krok i pokazał swoim obserwującym, jak wygląda jego ukochana. To prawdziwa piękność!

Przemek ze Ślubu od pierwszego wejrzenia" Player.pl/Screen odcinka "Ślub od pierwszego wejrzenia"

W miniony weekend na InstStories Przemka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pojawiło się zdjęcie z piękną blondynką, która go obejmuje. Wygląda na to, że para wybrała się na spacer na łonie natury i w pewnym momencie postanowili zrobić sobie wspólne selfie na Instagrama. Wyglądają na szczęśliwych?

Przemek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ze swoją partnerką Instagram @pan_theera

Po udziale w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" Przemek przeszedł metamorfozę, czym chętnie pochwalił się w mediach społecznościowych. Wygląda na to, że po udziale w show uczestnik postanowił odmienić swoje życie, a z czasem znalazł również miłość. A wy śledzicie losy uczestników show?

