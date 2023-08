Za nami finał "Ślubu od pierwszego wejrzenia 7". Niestety żadna z par nie pozostała w małżeństwach. Dorota i Piotr zdecydowali się na rozstanie. Tuż po finale jednak na światło dzienne wyszło wyszła tajemnica Piotra ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia", o której nie zdecydował się powiedzieć w czasie trwania emisji programu. Pod zdjęciem znalezionym w sieci pojawiają się gratulacje dla uczestnika. O co chodzi? "Ślub od pierwszego wejrzenia 7": Piotr miał tajemnicę Piotr do 7. edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" zgłosił się, aby znaleźć prawdziwą miłość. Eksperci sparowali go z delikatną i wrażliwą Dorotą. Para starała się dobrze wykorzystać czas, a sam związek, pomimo licznych wzlotów i upadków, wydawał się naprawdę obiecujący. Po eksperymentalnym miesiącu, Dorota i Piotr ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podjęli decyzję o pozostaniu w małżeństwie. Ostatecznie Dorota i Piotr ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" rozstali się niedługo po finale. Uczestnik zdradził powody rozstania, przyznając, że oboje próbowali ratować związek, jednak ostatecznie byli zgodni, że lepiej będzie, gdy pozostaną w przyjaznych relacjach. Tuz po finale okazało się w przypadku Piotra na jaw wyszła ciekawa tajemnica! Okazuje się, że nie jest on sam, a od momentu rozstania z Dorotą zdążył się pocieszyć wspaniałym towarzystwem! Mowa o... Mańku! Kim jest Maniek? To czworonożny przyjaciel Adama, który przywędrował do niego prosto ze Schroniska Funny Pets w Czartkach: - No dobra, w końcu możemy Wam powiedzieć, że od jakiegoś czasu nasz Maniek ma dom Rozgościł się na swoich nowych włościach i ma się świetnie - czytamy na Facebooku schroniska. Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia 7": Agnieszka...