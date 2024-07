Dalszych losów małżeństwa Justyny i Przemka fani nie mogli się doczekać! W trakcie programu nastawienie uczestników zmieniało się z dnia na dzień, a widzowie zaczynali się gubić w ich relacjach. W finale uczestnicy "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podjęli decyzję o kontynuowaniu relacji poza kamerami, a cztery tygodnie później w ich związku panowała sielankowa atmosfera. Co sprawiło, że uczestniczka zażądała zakończenia związku?!

Ósma edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" była dla widzów ogromnym zaskoczeniem, a zachowania uczestników wywoływały skrajne emocje. Awantura Marty i Macieja w finale "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przejdzie już do historii, jednak Justyna, a przede wszystkim jej cięty język również zapadła fanom w pamięć.

W wielkim finale Justyna i Przemek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdecydowali się pozostać w małżeństwie, a gdy po miesiącu odwiedziły ich kamery, przyznali, że wiele zmieniło się w ich życiu.

Co wydarzyło się w ich relacji, że niedługo po wizycie kamer uczestniczka postanowiła rozstać się z telewizyjnym mężem?

Po zakończeniu "Ślubu od pierwszego wejrzenia" kamery po raz kolejny odwiedziły uczestników, aby sprawdzić, jak eksperyment zmienił ich życie. W życiu programowych małżonków wiele się zmieniło.

- Naprawdę starałem się, chciałem dobrze, chciałem, żeby to wyszło, dużo rzeczy też moim zdaniem poświęcałem, przyjeżdżałem prawie co tydzień do Warszawy - mówi przed kamerami Przemek.