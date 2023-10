Przemek to uczestnik ósmej edycji kontrowersyjnego eksperymentu, w którym stanął na ślubnym kobiercu u boku Justyny. Mimo że zdecydowali się kontynuować swoje małżeństwo po programie i tak z biegiem czasu postanowili się rozstać. Teraz uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" postanowił dodać zdjęcie z piękną blondynką na swojego Instagrama. Tajemnicza kobieta całuje go w policzek. Myślcie, że to coś poważnego?

Przemek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazał nową partnerkę. Pasują do siebie?

Przemek wziął udział w 8.edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", w której stanął na ślubnym kobiercu u boku Justyny. Para od razu się sobie spodobała, ale z biegiem czasu coraz częściej pojawiały się kłótnie między nimi. Gdy nadszedł czas decyzji, oboje przyznali, że chcą kontynuować małżeństwo. Niestety czas zweryfikował ich relacje i finalnie para postanowiła się rozstać. Przemek nadal jest aktywny na swoim Instagramie, na którym obserwuje go ponad 34 tysiące osób. Uczestnik show chętnie pokazuje, co u niego słuchać, a ostatnio poszedł o krok dalej i pochwalił się romantycznym zdjęciem, na którym pewna tajemnicza blondynka całuje go w policzek. Sami zobaczcie!

Instagram @pan_theera

Warto podkreślić, że uczestnik po emisji show postanowił wprowadzić wiele zmian w swoje życie. Pod koniec ubiegłego roku Przemek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" schudł kilkanaście kilogramów, czym chętnie pochwalił się na swoim Instagramie. Wyglądana to, że jego osiągnięcie dodała mu również dużo więcej pewności siebie, a mediach chętnie publikuje nowe zdjęcia.

Instagram/@pan_theera

Myślicie, że Przemek ze "Ślubu od pierwszego" wejrzenia wkrótce zdradzi, kim jest jego nowa partnerka? Mamy nadzieje, że uczestnik show odnalazł miłość i że wkrótce dowiemy się więcej o tym, co ich łączy.