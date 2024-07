Za nami 11. odcinek trzeciej edycji programu "Rolnik szuka żony". Dziś wszystkie pary wybrały się na romantyczne randki tylko we dwoje. Po tym jak tydzień temu Zbyszek, Marek, Łukasz i Szymon odwiedzili swoich wybranków, a Monika wybranka w ich rodzinnych domach, przyszła kolei na chwilę nieco bardziej romantyczne i intymne chwile.

Wiemy już, że na takie spotkanie nie wybierze się Marek z Anią, która ostatnim odcinku programu podziękowała za dalszy udział w show i zerwała z rolnikiem. Z kim więc umówi się Marek? W zwiastunie dzisiejszego odcinka pojawiła się Beata - uczestniczka, która również walczyła o względu rolnika. Czy po rozstaniu z Anią, Marek zdecyduje się zaprosić Beatę na romantyczną kolację? Tego dowiemy się już dziś o godz. 21:25 w programie "Rolnik szuka żony"!

ZAPRASZAMY NA NASZĄ RELACJĘ NA ŻYWO!

Zaczynamy o 21:25!

Rozpoczyna się przedostatni odcinek 3. edycji "Rolnik szuka żony"!

Zbyszek i Irena pojechali na randkę do Przemyśla. Para wybiera się do restauracji- rolnik próbuje dowiedzieć się, czy jego wybranka coś do niego czuje. Zbyszek zaczyna mówić o ich ślubie! Irena jest przerażona!

Łukasz przyznaje przed kamerami, że wciąż nie jest pewny swojego wyboru. Patrycja również narzeka na brak kontaktu z rolnikiem. Łukasz przyznaje, że tempo jakie narzuciła jego wybranka jest zbyt szybkie. Patrycja nie potrafi ukryć łez.

Cała rodzina myśli, że jest ekstra. Co mam im powiedzieć? - zastanawia się Patrycja.

Łukasz i Patrycja wreszcie się spotykają.

Czas na spotkanie Moniki i Tomka. Monika przyznaje, że jej wybranek dzwoni do niej codziennie. Tomek przywitał Monikę czerwoną różą.

Nie ukrywam, że zaangażowałem się bardzo- przyznaje Tomek.

Szymon czeka na Marysię z żółtą różą. Para wybrała się na wspólną wycieczkę.

A co dzieje się u Marka? Syn Rolnika nie ukrywa, że jest zadowolony z rozstania Marka i Ani.

Mi tutaj nie brakuje kobiety- przyznaje syn Marka.

Zbyszek i Irenka ruszają w podróż samochodem. Ależ pomiędzy nimi iskrzy!

Łukasz i Patrycja wybrali się do parku linowego.

Chyba jest dobrze- stwierdziła Patrycja. Czy coś z tego będzie? Nie wiem.

Tomek i Monika z kolei wybrali się na tor wyścigów konnych. Para rozmawia o swojej przyszłości i o ... ślubie! Monika i Tomek nie mogą oderwać od siebie rąk. Para wybrała się na lot samolotem nad Warszawą.

W programie pojawia się Ania- która w poprzednim odcinku zerwała z Markiem!

Marek nie chciał nas chyba poznać do końca- przyznaje była uczestniczka programu.

Syn Marka żartuje, że partnerki Marka z programu mogą przyjechać, żeby pomalować okna.

Łukasz wciąż zastanawia się nad przyszłością z Patrycją.

Na chwilę obecną nie wiem czy stworzę związek z Patrycją- przyznaje przed randką.

Łukasza i Patrycja na romantycznej randce.

Mi się wydaje, że za bardzo naciskałaś, żebyśmy się spotykali- mówił do Patrycji. Ja chciałam, żeby było dobrze- odpowiada przez łzy wybranka rolnika. Po prostu nie chcesz mnie. Nie przesadzaj, że w ciągu 24 godzin nie możesz poświęcić mi 2 minut. Po prostu nie chcesz. Nic mi nie obiecywałeś, ale zastanów się co mówisz.

Dochodzi do ostrej wymiany zdań.

Ja nie twierdzę, że się pomyliłem, ale to wydaje mi się, że ona nie jest osobą z którą chcę spędzić swoje życie- przyznaje przed kamerami Łukasz.

Co będzie dalej z parą Łukasza i Patrycji? Rolnik obiecuje swojej wybrance, że poświęci jej więcej czasu chociaż mówi wprost, że do siebie nie pasują.

U Zbyszka i Ireny zupełnie inne emocje.

Jestem zaślepiony, zauroczony- mówił rolnik. Jestem zaskoczona tematem ślubu kościelnego- przyznaje Irena. Dalsze losy widziałbym u boku Irenki- zapewnia Zbyszek.

Zbyszek nie szczędzi Irence komplementów.

Monika z kolei szykuje się na randkę z Tomkiem.

Mam nadzieję, że znajdziemy wspólne tematy bo zaczyna ich brakować- przyznała Monika.

Para spotyka się nad Wisłą. Tomek pyta Monikę, czy jest w stanie się w nim zakochać. Rolniczka nie chce odpowiedzieć na to pytanie.

Ja poczekam tyle ile będziesz chciała- mówił Tomek. Nie mogę cię rozgryźć. Jesteś osobą za którą ciężko nadążyć.

Monika nie jest zachwycona zbyt szybkim tempem jakie według niej narzucił Tomek. Monika stwierdza, że zaczyna się męczyć przy Tomku.

Nie jestem zadowolona z dzisiejszego wieczoru. Było poważnie i za smutno- oceniła Monika.

Szymon i Marysia również szykują się na randkę. Szymon przyznaje, że wciąż nie jest pewny swojego wyboru. Podczas kolacji Szymon rozpoczyna poważną rozmowę na temat ich związku. Szymon opowiada o byłej miłości!

Tam dogadywaliśmy się bez słów- przyznał Szymon. Proponuje, żebyśmy na ten moment określili się jako przyjaciele.

Marysia jest zaskoczona takim obrotem spraw. Szymon nie ukrywa, że chce się spotkać z innymi dziewczynami!

U Łukasz i Moniki smutne nastroje.

Zauważyłem, że jednak nie do końca pasujemy do siebie- ocenił Łukasz. Trudno, może Łukasz już kogoś poznał- powiedziała Patrycja, która ma żal do Łukasza. Na nic nie liczę.

Tomek i Monika wspominają ich wspólną kolację.

Mam wrażenie, że spinasz się- powiedziała Monika do Tomka. W naszej relacji trochę brakuje mi emocji. Zrobię się niedostępny dla ciebie- zapewnił Tomek. W ciągu dwóch trzech dni się nie zmienię, ale spróbuję.

Monika i Tomek dali sobie szansę- co będzie dalej z ich związkiem? Czas pokaże.

Marek wciąż szuka szczęścia. Okazuje się, że znalazł już potencjalną kandydatkę na żonę. Był już nawet na randce! Marek przyznaje, że tajemnicza wybranka była u niego w domu i muchy na które narzekały uczestniczki programu wcale jej nie przeszkadzały.

Szymon przed kamerami wyznaje, że nie czuje, że mógł zranić Marysię.

Ja w tym momencie z Marysią sobie wszystko wyjaśniłem. Z Marysią jesteśmy przyjaciółmi- zapewnił Szymon.

Zbyszek i Irenka zjedli śniadanie na łonie natury.

Może troszeczkę się czuję zakochany. Ja nie chcę kochanki, ja chcę żonę- zapewnił Zbyszek.

Koniec 11. odcinka "Rolnik szuka żony". Za tydzień zobaczymy ostatnią odsłonę programu! Co wtedy się wydarzy? Z pewnością będzie się działo!

W 11. odcinku programu uczestnicy jadą na romantyczne randki.