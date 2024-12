Minęło już 11 lat od pierwszej edycji "Rolnik szuka żony". Od tego czasu poznało się i zakochało się w sobie wiele par, które dziś tworzą rodzinę. Michał i Ada poznali się w 9. edycji "Rolnik szuka żony" i zaledwie rok później stanęli na ślubnym kobiercu. W świątecznym odcinku oboje przyznali, że ich miłość nadal trwa, choć niektórzy są zaniepokojeni zachowaniem uczestniczki show. Czy słusznie?

Widzów zaniepokoiła jedna para po świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony"

Za nami świąteczny odcinek "Rolnik szuka żony", w którym pojawili się uczestnicy poprzednich edycji. Widzowie mogli zobaczyć, co słychać u ich ulubionych par i poznać ich plany na przyszłość. Trzeba przyznać, że w odcinku bardzo dużo się działo - nie zabrakło w nim niespodzianek i łez. Rafał z 11. edycji "Rolnika" doprowadził Dominikę do płaczu, a Ania i Marcin zdradzili, co zmieniło się u nich po programie. W odcinku mogliśmy zobaczyć również uczestników wcześniejszych edycji mowa m.in. Pawle i Marcie, Klaudii i Valentynie czy Michale i Adzie. Jednak to, co było najważniejsze to, że ich miłość nadal kwitnie i każdy pragnie rozwijać dalej swoje relacje. Michał z "Rolnika" napisał nawet piękny wiersz dla Ady, który poruszył wszystkich uczestników i samą Martę Manowską.

Po tym, jak Michał z 9. edycji "Rolnik szuka żony" wyrecytował swój wiersz Ada przyznała, że był on najpiękniejszy, jaki usłyszała. Jednak niektórzy widzowie nie byli przekonani, co do jej szczęścia i stwierdzili, że wyglądała na bardzo smutną.

Ada wydaje się zgaszona, cicha...jak nie Ada

Ada bardzo smutna, ta radość jest przez łzy

Michał wesoły, pogodny, a Ada bardzo przygaszona i smutna – piszą internauci.

Inni zaś byli zachwyceni wierszem Michała i ich relacją. Wiele osób przyznało, że trzyma mocno za nich kciuki.

Panie Michale, żona ma chyba z Panem bardzo wesoło

Piękne i prawdziwe, bo życie nie zawsze jest kolorowe

Piękny odcinek, który wzruszył mnie do łez – czytamy dalej w komentarzach.

