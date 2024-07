Marek z "Rolnik szuka żony" spotyka się z Beatą? Na Facebooku pojawił się zwiastun kolejnego odcinka wielkiego hitu TVP, w którym rolnicy i rolniczka razem z ich wybrankami i wybrankiem spotykają się na romantycznych randkach tylko we dwoje. Co ciekawe w krótkim fragmencie 11. odcinka programu możemy zobaczyć... Marka i Beatę! Czyżby Marek, którego w ostatniej odsłonie reality show porzuciła Ania, wrócił do Beaty, którą internauci nazywają "Czarną wdową"?

Reklama

Fani programu "Rolnik szuka żony" są w szoku!

Zobacz także: Beata z Rolnik szuka żony potrzebuje pieniędzy? Opowiedziała swoją historię i dostała prezent od Marka!

Czarna Wdowa znów w akcji Czy tam był Marek z Beatą? Co ta Beata tam robi? Szok- pisali pod zwiastunek programu.

Internauci zauważyli, że fragment z udziałem Marka i Beaty pochodzi z wcześniejszych odcinków programu, kiedy to Marek zaprosił ją na kolację i podarował jej serduszko WOŚP. Czyżby jednak pokazanie ich romantycznej kolacji miało oznaczać, że rolnik zdecydował się spróbować stworzyć szczęśliwy związek z Beatą? Tego z pewnością dowiemy się już w następnym odcinku programu "Rolnik szuka żony"!

Zobacz także

Beata i Marek w zwiastunie 11. odcinka programu.

Myślicie, że Marek po rozstaniu z Anią spotkał się właśnie z Beatą?

Facebook Rolnik szuka żony