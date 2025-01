Dorota i Waldemar z "Rolnik szuka żony" udowodnili, że w programie można znaleźć miłość, choć czasem życie pisze nieoczekiwane scenariusze i nie zawsze pierwszy wybór wydaje się trafny. Tak było w przypadku rolnika, który początkowo zdecydował się wybrać Ewę, ale szybko okazało się, że ta relacja nie ma przyszłości i Waldemar i Dorota dali sobie drugą szansę. Para ostatecznie potwierdziła, że są w sobie zakochani i planują wspólną przyszłość, a niedługo potem okazało się, że spodziewają się dziecka. Kilka miesięcy temu przyszła na świat Dominika Marcelina, a jak teraz wygląda związek Waldemara i Doroty? Jest szczera odpowiedź rolnika.

Program "Rolnik szuka żony" pomógł znaleźć miłość wielu uczestnikom, którzy wraz z udziałem w randkowym hicie Telewizji Polskiej wiążą ogromne nadzieje na to, że uda im się poznać drugą połówkę i założyć rodzinę. Tak było w przypadku Marty Paszkin i Pawła Bodziannego, Małgosi i Pawła Borysewiczów czy Agnieszki i Roberta Filochowskich. W 10. edycji "Rolnika" miłość znaleźli Anna i Jakub oraz Dorota i Waldemar. Obie pary mocno zaskoczyły widzów swoimi decyzjami w programie, ale udowodnili, że warto czekać na miłość i dać komuś drugą szansę. Dziś obie pary są już rodzicami i szczęśliwie planują wspólną przyszłość. Tymczasem ostatnio Waldemar z "Rolnika" zorganizował Q&A na Instagramie i odpowiedział na kilka osobistych pytań, po raz kolejny potwierdzając między innymi, że ma dobry kontakt ze swoją byłą żoną z racji na ich syna.

Jedno z pytań jednak mocno zaskoczyło rolnika i dotyczy ono jego obecnej relacji z Dorotą:

Waldemar tym razem nie pokusił się o tłumaczenie, że cały czas są parą i świetnie im się układa, ale dodał wymowne zdjęcie, na którym widać, że są szczęśliwi. W ten sposób odpowiedział na pytanie internauty i rozwiał wszelkie wątpliwości:

Przy okazji Waldemar z "Rolnik szuka żony" przyznał też, że planują wiosną zorganizować ważną dla nich uroczystość i zdecydowali się ochrzcić córeczkę. Pierwsza ważna decyzja już została podjęta i para wybrała już rodziców chrzestnych.

Oczywiście planujemy chrzciny. Odbędą się wiosną. Póki co chrzestnych już mamy wybranych.

Co ciekawe, Waldemar zdecydował się odpowiedzieć na bardzo osobiste pytanie i zdradził, dlaczego razem z Dorotą podjęli decyzję o dziecku. Tego tematu do tej pory rolnik nie poruszał, a teraz okazuje się, że miał swoje powody i nie zamierzał dłużej czekać:

Oboje stwierdziliśmy, że po co czekać, to był najlepszy moment, albo od razu, albo latami byśmy się poznawali, a zaznaczam, że ja już pierwszej młodości nie jestem. Dorcia młodsza, ale też w najbardziej optymalnym wieku, by drugi raz zostać mamą.

- dodał Waldemar