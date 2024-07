Szymon i Marysia z "Rolnik szuka żony" nie są już razem! Za nami przedostatni odcinek wielkiego hitu Telewizji Polskiej - w 11. odsłonie show mogliśmy zobaczyć, jak rolnicy i rolniczka spędzają romantyczne randki ze swoimi wybrankami i wybrankiem.

W programie nie zabrakło pięknych chwil tylko we dwoje i wielkich emocji wśród par, które nie do końca są pewne swoich uczuć. Niestety, padło wiele gorzkich słów, które zakończyły plany na wspólną przyszłość. Tak właśnie było z Szymonem i Marysią. Chociaż wybranka rolnika do samego końca miała nadzieję, że jej relacje z Szymonem jeszcze można uratować, to ostatecznie Szymon zdecydował, że nie chce z nią być.

Wysłałem takiego sms-a, że "jednak Marysia, ja nie czuję tego, co powinien czuć chłopak, żeby na tym etapie budować wartościowy związek". Ja czułem takie rozdarcie w sercu, że chciałbym żeby to poszło a nie idzie. Źle się z tym czuję - przyznał Szymon przed spotkaniem z Marysią.

Podczas kolacji doszło do poważnej rozmowy - wtedy to Szymon zaproponował Marysi, żeby zostali przyjaciółmi. Co ciekawe, w pewnym momencie rolnik zaczął przy niej wspominać swoją byłą dziewczynę!

Krowy nie mogą nas jedynie łączyć nie? Jak iskra się nie zapala to... Nie wiem jak ty, ale jak mogę Ci powiedzieć, że przeżyłem taką wielką, romantyczną miłość życia z pewną złotowłosą dziewczyną(...) Myślisz jaki zrobić prezent - tak, akurat tam dogadywaliśmy się bez słów. Proponuję tak, no bo trzeba być konkretnym, proponuję, żebyśmy na ten moment określili się jako przyjaciele. Pozostańmy w kontakcie, co Bóg da to da.

Po zakończonej randce z Marysią Szymon zdradził, jakie ma dalsze plany!

W sprawach uczuciowych nie poddaję się, myślę o innych dziewczynach. Myślę, że gdybym wybrał inną, to może teraz byśmy byli te trzy miesiące do przodu. Chciałbym się też spotkać z kilkoma dziewczynami, które napisały do mnie list. Myślę, że jeszcze nic straconego - ocenił rolnik.

Jesteście zaskoczeni decyzją Szymona z programu Rolnik szuka żony?

Szymon rozstał się z Marysią.

Szymon zaproponował Marysi przyjaźń.