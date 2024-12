Program "Rolnik szuka żony" pokazuję, że miłość można odnaleźć w każdym wieku, a nawet przed kamerami i to na oczach tysięcy widzów. Show prowadzone przez Martę Manowską polega na tym, że zgłaszają się do niego rolnicy, którzy nie mogą odnaleźć drugiej połówki, a chcą zawalczyć o swoje szczęście. Tradycją już jest, że pary, które poznały się dzięki show, pojawiają się w świątecznym odcinku. W tym roku nie będzie inaczej i już niedługo będziecie mogli posłuchać, co słychać u waszych ulubieńców. TVP odsłoniła karty i już wiadomo kiedy będzie emisja świątecznego odcinka! To już kwestia dni!

Kiedy i gdzie można obejrzeć świąteczny odcinek "Rolnik szuka żony". Na te pytania znamy odpowiedź!

"Rolnik szuka żony" to program, który od lat cieszy się ogromną popularnością wśród polskich widzów. Co roku, w okresie przedświątecznym, Telewizja Polska przygotowuje wyjątkowy odcinek, który zbliża widzów do uczestników poprzednich edycji. W takim specjalnym wydaniu programu pojawiają się ulubieńcy widzów, którzy dzielą się swoimi przeżyciami, opowiadają o tym, co wydarzyło się po zakończeniu programu, a także prezentują, jak wygląda ich życie teraz, po odnalezieniu miłości - niektórzy zawarli małżeństwa, a inni doczekali się dzieci.

W 11. edycji show mieliśmy okazję poznać bliżej trzech rolników: 44-letniego Sebastiana, 37-letniego Marcina i 32-letniego Rafała oraz dwie rolniczki 23-letnią Wiktorię i 57-letnią Agatę. W finale wyszło na jaw, że tylko dwójce z nich udało się odnaleźć to, po co przyszli do programu, czyli miłość. Marcina oczarowała Ania, a Rafał związał się z Dominiką. Już wiadomo, że obie pary pojawią się w świątecznym odcinku i o swojej relacji opowiedzą widzom nieco więcej.

W studiu zobaczymy również ulubieńców z poprzednich edycji, a mają pojawić się m.in. Marta Paszkin i Paweł Bodzianny, którzy niedawno zostali rodzicami małej Gracji. Klaudia i Valentyn, którzy pełną parą przygotowują się do ślubu, a także Kamil i Asia z 8. edycji, Michał i Adrianna z 9. edycji oraz Ania i Jakub, którzy wystąpili w 10. odsłonie miłosnego show i niedawno doczekali się synka.

Fani liczyli na to, że w odcinku pojawią się również Małgorzata i Paweł Borysewicz z 4. edycji, jednak para już jakiś czas temu zapowiedziała, że nie mogą się zjawić.

W tym roku w odcinku świątecznym się nie zobaczymy z wiadomych względów, więc mocno trzymam kciuki! - mówiła ostatnio Małgosia, która spodziewa się narodzin syna.

TVP właśnie ogłosiła datę emisji tego świątecznego odcinka, który na pewno wzbudzi wielkie emocje. Widzowie mogą spodziewać się niezapomnianych chwil, wzruszeń, ale także radosnych chwil pełnych świątecznego nastroju. Tego nie można przegapić! Stacja zdradziła, że w tym roku przewidziano emisję na 25 grudnia. Świąteczny odcinek ma rozpocząć się o godzinie 18:35 na antenie TVP1.

Będziecie oglądać?

