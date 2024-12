Niedawno zakończyła się 11. edycja "Rolnik szuka żony", a tymczasem okazuje się, że uczestnicy poprzedniego sezonu nadal nie pozwalają o sobie zapomnieć. Dorota i Waldemar chętnie dzielą się kadrami z córeczką, Ania i Jakub udowadniają, że ich uczucie nadal rozkwita, a tymczasem Nicola po raz kolejny zaskoczyła metamorfozą. Była kandydatka Dariusza wydała też własną piosenkę i wygląda na to, że powoli zmienia też swój wizerunek. Co za zmiana! Tylko spójrzcie na to zdjęcie!

Reklama

Odmieniona Nicola z "Rolnik szuka żony" zaskoczyła nowym zdjęciem

Nicola z "Rolnik szuka żony" wzięła udział w 10. edycji randkowego hitu Telewizji Polskiej i walczyła o serce Dariusza. Początkowo wydawało się, że para faktycznie do siebie pasuje, a rolnik podziękował innej kandydatce i wiele zapowiadało szczęśliwy finał. Niestety podczas wspólnego wyjazdu Darek nie był zainteresowany Nicolą, choć ona nie ukrywała, że zależy jej na rolniku. W czasie wielkiego finału między tą dwójką doszło do spięcia, kiedy okazało się, że Dariusz zerwał z Nicolą w dość nieelegancki sposób. Kandydatka rolnika ciężko zniosła ich rozstanie i nie ukrywała, że dwa pierwsze tygodnie były najtrudniejsze, bo zdążyła zaangażować się emocjonalnie. Ostatecznie wiadomo już, że Nicola szybko zamknęła etap związany z Darkiem i jej przygodą w programie, ale stała się bardzo aktywna w mediach społecznościowych i nie ukrywa, że chce realizować swoje marzenia. Nicola powoli dąży do celu i niedawno nagrała swoją pierwszą piosenkę. Teraz zaskoczyła zdjęciem i wygląda na to, że przeszła sporą metamorfozę i chodzi nie tylko o przyciemnione włosy i odmienione usta, ale również jej figurę. Sami zobaczcie!

Instagram @nilocagaw

Jeszcze w programie "Rolnik szuka żony" Nicola prezentowała się bardzo naturalnie, a w mediach społecznościowych wielokrotnie wspominała o tym, jak ważna w jej życiu jej wiara. Po zakończeniu przygody z programem Nicola wielokrotnie pokazywała w sieci zdjęcia z Ewą i nie ukrywała, że się przyjaźnią i mają ze sobą kontakt po programie. Co ciekawe, obie uczestniczki łączy pasja do muzyki i nie ukrywają, że chciałyby swoje życie zawodowe związać właśnie ze śpiewaniem. Obie wydały swoje piosenki i wygląda na to, że udział w programie naprawdę im wiele dał i choć nie znalazły miłości, to mogą cieszyć się sporą rozpoznawalności i wykorzystują te 5 minut sławy.

Screen Rolnik szuka żony TVP

Reklama

Teraz Nicola coraz odważniej eksperymentuje ze swoim wyglądem i wygląda na to, że nie zamierza poprzestać na tych kilku zmianach. Metamorfoza wypadła naprawdę na plus i widać, że Nicola z "Rolnika" też świetnie czuje się w nowym wydaniu. Spodziewaliście się, że była kandydatka Dariusza z 10. edycji "Rolnik szuka żony" będzie chciała po programie rozpocząć karierę muzyczną? Trzeba przyznać, że wielu uczestników i uczestniczek potrafi naprawdę mocno zaskoczyć swoimi poczynaniami.